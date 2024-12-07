Peso Pluma

¿Peso Pluma y Sabrina Carpenter son novios? Esto es lo que se sabe

Desde octubre los rumores de un posible romance entre 'La Doble P' y la estrella del pop han estado latentes.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Nuevas imágenes de Peso Pluma y la supuesta nieta de capo mexicano con la que tendría romance: video

Los rumores sobre un posible romance entre Peso Pluma y Sabrina Carpenter comenzaron a circular en octubre.

Todo inició porque comenzaron a seguirse en Instagram, lo que algunos fans interpretan como una señal de una relación más cercana.

'La Doble P' publicó una foto usando una gorra con una frase de una canción de Sabrina Carpenter, y ella reposteó la imagen en sus historias con una canción de Peso Pluma de fondo.

Recientemente también se viralizó una imagen donde aparecen juntos, acompañados de amigos, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

Supuestas pruebas que comprobarían que Peso Pluma y Sabrina Carpenter tendrían un romance.
Supuestas pruebas que comprobarían que Peso Pluma y Sabrina Carpenter tendrían un romance.
Imagen Peso Pluma/Instagram/X

Además, Sabrina terminó su relación con el actor Barry Keoghan hace poco, al igual que Peso Pluma finalizó su noviazgo con Hannah Howell hace unos meses.

A pesar de quienes creen que podría estarse cocinando un romance, otros seguidores señalan que esta interacción podría ser una pista de una próxima colaboración musical.

