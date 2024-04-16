Ella es la famosa modelo con la que Peso Pluma fue visto en Coachella: ¿su “nuevo amor”?

Video Sahar Sonia dice que no sabía que Peso Pluma tenía una relación: así se defendió del escándalo

Peso Pluma llamó la atención durante este fin de semana luego de que fuera visto al lado de una misteriosa mujer en el festival Coachella 2024.

El cantante, de 24 años, fue grabado por la cámara de Despierta América mientras arribaba al evento, con una joven agarrada de su brazo.

“Peso Pluma captado anoche llegando de la mano a Coachella con la que sería su nuevo amor”, se lee en el ‘post’ de Instagram con el que el medio difundió el video del momento.

Peso Pluma fue captado por Despierta América a su llegada a Coachella. Imagen Despierta América/Instagram



Tras la viralización del clip, usuarios de redes sociales llegaron a especular que la chica era Sahar Sonia, la ‘influencer’ con quien el mexicano presuntamente engañó a su ex Nicki Nicole.

¿Quién es la modelo con la que apareció Peso Pluma?

A horas de que la vida amorosa de Peso Pluma volviera a generar rumores, el mismo Despierta América da a conocer quién es la mujer con la que él asistió a Coachella.

Se trata, afirman, de la modelo argentino-ecuatoriana Gabrielle Britez, de quien no puntualizan qué tipo de relación mantiene con el intérprete de ‘Bye’.

Despierta América revela la identidad de la mujer que asistió a Coachella con Peso Pluma. Imagen Despierta América/Instagram



En su perfil de la citada plataforma digital, ella confirmó que estuvo presente en el famoso festival de música al publicar en sus Historias videos en los que aparece disfrutando ahí.

En las imágenes, Britez luce el mismo ‘outfit’ que el de la mujer que se ve con ‘La Dople P’ en el clip del programa de Univision.

Gabrielle Britez presumió su asistencia a Coachella 2024. Imagen Gabrielle Britez/Instagram



Al presumir lo que vivió el domingo, ella no incluyó postales en las que salga la estrella de corridos tumbados y tampoco lo etiquetó.

Gabrielle pertenece a la agencia Wilhelmina Denver, con sede en Nueva York, así lo demuestra el sitio web, que muestra varios retratos profesionales de ella.

Gabrielle Britez no se mostró con Peso Pluma. Imagen Gabrielle Britez/Instagram



De acuerdo con Elle Canadá, ella “fue descubierta cuando tenía 16 años durante la Semana de la Moda” en la ‘Gran Manzana’.

Fue a los 18 años cuando se mudó a Los Ángeles “sin un sistema de apoyo inmediato”, hasta que se integró a la mencionada firma que ahora la representa.

Britez contó a E! News, en diciembre del año pasado, que le apasionan el boxeo, las actividades al aire libre y la fotografía.

Peso Pluma regresó a la soltería tras ¿una infidelidad?

En febrero, Peso Pluma protagonizó una polémica luego de que fuera visto con la creadora de contenido Sahar Sonia, en un casino de Las Vegas, mientras aún era pareja de Nicki Nicole.

La cantautora aparentemente confirmó en un mensaje que él le fue infiel, por lo que decidió romper su romance inmediatamente.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, apuntó en Instagram.

Hasta el momento, ‘La Doble P’ no ha compartido su versión de lo ocurrido. Nicki, por su parte, aseveró que lo que más la “sanó” en medio de la situación fueron sus “fans”.