Majo Aguilar confirma distanciamiento con Ángela y Pepe Aguilar: “Hay veces que el corazón tiene que hablar”

Luego de meses de especulaciones, Majo Aguilar confirmó su distanciamiento con Ángela Aguilar y Pepe Aguilar.

La cantante se sinceró sobre la fracturada relación que tiene con la familia del intérprete de ‘Miedo’, haciendo énfasis en que solo se referiría a su prima y a su tío por ser figuras públicas.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad”, señaló en su cuenta de TikTok este 20 de enero. "Para que yo pueda continuar en paz y con congruencia en mi mensaje de que siempre ha sido puro amor, pues tengo que hablar sobre esto, y es el tema de mi tío Pepe y mi prima Ángela", agregó.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela, voy a hablar de ellos porque son de los que más se habla, no sean importantes en mi vida”, aclaró.

La intérprete de ‘Nadie como tú’ pidió “empatía” hacia su familia y, aunque dejó claro que no puede “controlar lo que piensen” los demás, exigió que no la involucraran más en las polémicas de su familia. Incluso, aseguró que, pese a que le molesta que escriban cosas relacionandas con su familia en sus redes, no limitaría los comentarios.

“Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios”, subrayó. "No voy a bloquear mi sección de comentarios porque no, pero quiero decirles que siempre el mejor camino es el del amor".

“Aunque ya no tenga una relación tan frecuente con ellos, porque el cariño lo tengo. Por ese amor y, sobre todo, por esa convivencia que si tuve durante mi adolescencia y que fueron una parte vital para mí, para mi desarrollo y que me dieron tanto amor , no puedo voltear y hacer como que no veo los comentarios (negativos)… En este momento estoy sintiendo empatía por mi tío Pepe y por Ángela”, continuó.

Majo Aguilar terminó su mensaje asegurando que, aunque en este momento se encuentra distanciada de su familia, “más allá de si le hace bien o mal a su carrera", “hay veces que el corazón tiene que hablar” por lo que se había sentido con la necesidad de hablar del tema.

"Cuando algo no se siente bien aquí (en el corazón), lo tiene que comunicar... Siempre seguiré por el camino del amor (...) Quiero que absolutamente todos estén en paz en mi familia”, sentenció.