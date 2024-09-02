Pepe Aguilar confiesa que no quería que Ángela se casara con Nodal: esta es la razón

Video Pepe Aguilar revela quién pagó toda la lujosa boda de su hija Ángela y Christian Nodal

Pepe Aguilar habló por primera vez en un medio de comunicación sobre la sorpresiva boda de su hija Ángela con Christian Nodal, celebrada el pasado 27 de julio.

El veterano cantante reveló que en realidad él no deseaba que la menor de sus retoños contrajera ya matrimonio con el intérprete de ‘Adiós amor’.

Pepe Aguilar revela por qué no quería que Ángela se casara con Nodal

Al asistir a la emisión del programa radiofónico ‘Impresentables’, de Los40 Colombia, Pepe Aguilar admitió que jamás imaginó que Ángela se desposaría a su edad.

“Yo nunca pensé tener una hija casada a los 21 años, está muy chiquita”, se sinceró al respecto el famoso cantautor de 56.

El creador de éxitos como ‘Por mujeres como tú’ reconoció que, pese al aprecio que le tiene a Christian Nodal, no le agradó que se convirtiera en esposo de la llamada ‘Princesa del regional mexicano’.

“Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero, se aman y así es la vida”, dijo para la revista Vea el pasado 29 de agosto.

“Me ha costado mucho poder entender que mis hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, pero poco a poco he aprendido a dejarlos ir”, añadió.

El apodado ‘Bandido de amores’ no solamente aceptó que Ángela dejaría la soltería sino que también la apoyó pagando las nupcias.

“Siendo una familia de tradiciones y costumbres, cuando ella me confesó que quería casarse, decidí aportar todo el dinero necesario para que la celebración se llevara a cabo”, explicó.

“Es que no te queda de otra. Me chingué. Absolutamente (todo lo pagué) y, ¿qué crees?, mi yerno no me dijo ‘oiga suegro, ¿no quiere que lo ayude en algo?’”, narró.

Pepe compartió que Christian estaba “miedoso al principio” pues “pensaba que iba a ser bravo” en su rol de suegro: “No, por qué si así es la vida”.

Pepe Aguilar el cupido de Ángela y Nodal

En esta misma oportunidad, Pepe Aguilar comentó que él habría sido el responsable de que su hija y Nodal estén juntos.

“Yo lo contraté a él cuando estaba chiquillo, tenía 19 años, para una gira, ahí conoció a Ángela, pero ella tenía 14 años, no hubo nada entonces”, expuso.

“O sea que pudiera ser yo el culpable de que estos cabron… estén casados”, concluyó con su característico sentido del humor.