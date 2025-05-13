Hijo de Pepe Aguilar se va a los golpes ¿contra el ex de Jenni Rivera?: esto habría pasado

Video ¿Por qué se pelearon Emiliano Aguilar y el ex de Jenni Rivera? Esto habría pasado

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, se fue a los golpes contra, aparentemente, el ex de Jenni Rivera este lunes 12 de mayo al salir de una entrevista con el programa ‘Don Cheto’.

Las imágenes de la discusión fueron difundidas este martes 13 de mayo durante la misma emisión, donde se reveló que el enfrentamiento habría ocurrido por las palabras altisonantes que Emiliano utilizó en la transmisión.

“Empezó la entrevista a decir la palabra de la ‘F’ y obviamente ustedes saben lo que yo opino de nuestro actual Presidente. Yo también estoy en contra, pero trabajamos en un medio de comunicación, que nos escuchamos a la par en 43 estaciones, nos escuchamos en un canal de televisión, nos escuchamos en YouTube, y esa palabra está prohibida”, explicó el presentador Said García.

“Chino, muy claro, y se lo tengo que reconocer, le explicó y le dijo: ‘No se trata de censura, no se trata de que no queramos tirarle nosotros al Presidente. Se trata de que nos pueden quitar la licencia por decir una palabra que no podemos decir’ (...) La palabra con ‘F’ fueron cuatro veces, pero también dijo otras groserías fuertes”, agregó.

Ex de Jenni Rivera habría golpeado al hijo de Pepe Aguilar

El comunicador refirió que al terminar la entrevista, Emiliano Aguilar fue interceptado por un hombre, quien le reclamó, supuestamente, por su lenguaje. Sin embargo, refirió que el hijo de Pepe Aguilar se quedó con la idea de que el reclamo era por los insultos que propinó al presidente Trump.

“Al salir de la entrevista lo estaba esperando una persona, y lo que le reclamó no fue ni que se dedicara a un barrio, ni a cholear, ni vino a hacérsela de ped** una pandilla de cholos. No. Le vino a decir: ‘Tengo 25 años escuchando ‘La Qué Buena’, yo ya trabajé ahí. Vengo con mis hijos en el carro. Y mis hijos no se merecen estar escuchando esas palabras que tú estás diciendo'", relató.

Según Said García, el hombre que habría enfrentado a Emiliano Aguilar sería Fernie, también conocido como Fernando ‘El Pelón’.

“La gente que estaba de testigo (…) fueron los que me dijeron a mí que ‘El Pelón’ que llegó a reclamar era Fernie, el exnovio de Jenni Rivera que mucha gente lo conoce como ‘El Pelón’ porque Jenni le dedicó un sinfín de canciones (…) Él trabajo en ‘La Qué Buena’. Yo esta situación la he visto por el video, a mí me lo explicaron varias personas, pero la verdad, a mí, no me consta más que lo que ellos me cuentan que es Fernie”, sentenció.

Emiliano Aguilar reacciona al video de la pelea

Luego de que se difundiera el video de la pelea de Emiliano Aguilar, éste reaccionó en Instagram, donde

“Yo fui con ‘Don Cheto’ (…) Iba saliendo de la entrevista (…) y sale un vato de la nada, yo no sé quién era, pero era un vato pelón y me empieza a decir ‘¡Hey!, ¿qué onda, tú eres el de la entrevista?’ (…) como que el vato me quería pelear (…) y sin pensarlo, le empecé a dar en su madr*. Yo no sabía que era el ex de Jenni, no me importa (…) a mí me enseñaron a defenderme y yo me voy a defender de quién sea”, declaró.

Por último, el hermano de Ángela Aguilar recriminó a ‘Don Cheto’ por haber divulgado el video en sus redes sociales, dejando entrever que la discusión pudo ser montada y que estarían "usándolo".

"Ahora sí quieres usarme, verdad 'Don Cheto'?", subrayó.