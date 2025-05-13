Emiliano Aguilar

Hijo de Pepe Aguilar se va a los golpes ¿contra el ex de Jenni Rivera?: esto habría pasado

Emiliano Aguilar habría desatado la furia de, supuestamente, el ex de Jenni Rivera, luego de salir de una entrevista con ‘Don Cheto’. La discusión se habría suscitado por las declaraciones que hizo el cantante durante la emisión radiofónica de este 12 de mayo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Por qué se pelearon Emiliano Aguilar y el ex de Jenni Rivera? Esto habría pasado

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, se fue a los golpes contra, aparentemente, el ex de Jenni Rivera este lunes 12 de mayo al salir de una entrevista con el programa ‘Don Cheto’.

Las imágenes de la discusión fueron difundidas este martes 13 de mayo durante la misma emisión, donde se reveló que el enfrentamiento habría ocurrido por las palabras altisonantes que Emiliano utilizó en la transmisión.

PUBLICIDAD

“Empezó la entrevista a decir la palabra de la ‘F’ y obviamente ustedes saben lo que yo opino de nuestro actual Presidente. Yo también estoy en contra, pero trabajamos en un medio de comunicación, que nos escuchamos a la par en 43 estaciones, nos escuchamos en un canal de televisión, nos escuchamos en YouTube, y esa palabra está prohibida”, explicó el presentador Said García.

“Chino, muy claro, y se lo tengo que reconocer, le explicó y le dijo: ‘No se trata de censura, no se trata de que no queramos tirarle nosotros al Presidente. Se trata de que nos pueden quitar la licencia por decir una palabra que no podemos decir’ (...) La palabra con ‘F’ fueron cuatro veces, pero también dijo otras groserías fuertes”, agregó.

Más sobre Emiliano Aguilar

Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce
2 mins

Hijo mayor de Pepe Aguilar aclara si le ha “negado” que visite a su nieta: el cantante aún no la conoce

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar estalla contra quienes lo llaman “presumido” y con falta de “humildad”
0:46

Hijo de Pepe Aguilar estalla contra quienes lo llaman “presumido” y con falta de “humildad”

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar enfrenta polémica y confiesa por qué ignoró al cantante en el Día del Padre
0:53

Hijo de Pepe Aguilar enfrenta polémica y confiesa por qué ignoró al cantante en el Día del Padre

Univision Famosos
Emiliano Aguilar explica por qué no felicitó a Pepe el Día del Padre: “Mi padrastro es el que estuvo ahí”
2 mins

Emiliano Aguilar explica por qué no felicitó a Pepe el Día del Padre: “Mi padrastro es el que estuvo ahí”

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar defiende a su mamá tras polémica por ignorar al cantante: "Ella fue padre y madre"
3 mins

Hijo de Pepe Aguilar defiende a su mamá tras polémica por ignorar al cantante: "Ella fue padre y madre"

Univision Famosos
Hermana de Pepe Aguilar arremete contra hijo del cantante por ignorarlo: “Eso es ingratitud”
1:00

Hermana de Pepe Aguilar arremete contra hijo del cantante por ignorarlo: “Eso es ingratitud”

Univision Famosos
¿Hijos de Pepe Aguilar en pleito? Los mensajes de Ángela y Leonardo luego de que su padre fue ignorado
1:00

¿Hijos de Pepe Aguilar en pleito? Los mensajes de Ángela y Leonardo luego de que su padre fue ignorado

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar lo ignora y felicita a su padrastro por Día del Padre: esposa del cantante reacciona
0:59

Hijo de Pepe Aguilar lo ignora y felicita a su padrastro por Día del Padre: esposa del cantante reacciona

Univision Famosos
Pepe Aguilar habla del distanciamiento con su hijo Emiliano: revela qué pasó entre ellos
3 mins

Pepe Aguilar habla del distanciamiento con su hijo Emiliano: revela qué pasó entre ellos

Univision Famosos
Don Cheto responde a Emiliano Aguilar luego de acusarlo de filtrar video de pelea con ex de Jenni
1:18

Don Cheto responde a Emiliano Aguilar luego de acusarlo de filtrar video de pelea con ex de Jenni

Univision Famosos

Ex de Jenni Rivera habría golpeado al hijo de Pepe Aguilar

El comunicador refirió que al terminar la entrevista, Emiliano Aguilar fue interceptado por un hombre, quien le reclamó, supuestamente, por su lenguaje. Sin embargo, refirió que el hijo de Pepe Aguilar se quedó con la idea de que el reclamo era por los insultos que propinó al presidente Trump.

“Al salir de la entrevista lo estaba esperando una persona, y lo que le reclamó no fue ni que se dedicara a un barrio, ni a cholear, ni vino a hacérsela de ped** una pandilla de cholos. No. Le vino a decir: ‘Tengo 25 años escuchando ‘La Qué Buena’, yo ya trabajé ahí. Vengo con mis hijos en el carro. Y mis hijos no se merecen estar escuchando esas palabras que tú estás diciendo'", relató.

Según Said García, el hombre que habría enfrentado a Emiliano Aguilar sería Fernie, también conocido como Fernando ‘El Pelón’.

PUBLICIDAD

“La gente que estaba de testigo (…) fueron los que me dijeron a mí que ‘El Pelón’ que llegó a reclamar era Fernie, el exnovio de Jenni Rivera que mucha gente lo conoce como ‘El Pelón’ porque Jenni le dedicó un sinfín de canciones (…) Él trabajo en ‘La Qué Buena’. Yo esta situación la he visto por el video, a mí me lo explicaron varias personas, pero la verdad, a mí, no me consta más que lo que ellos me cuentan que es Fernie”, sentenció.

Emiliano Aguilar reacciona al video de la pelea

Luego de que se difundiera el video de la pelea de Emiliano Aguilar, éste reaccionó en Instagram, donde

“Yo fui con ‘Don Cheto’ (…) Iba saliendo de la entrevista (…) y sale un vato de la nada, yo no sé quién era, pero era un vato pelón y me empieza a decir ‘¡Hey!, ¿qué onda, tú eres el de la entrevista?’ (…) como que el vato me quería pelear (…) y sin pensarlo, le empecé a dar en su madr*. Yo no sabía que era el ex de Jenni, no me importa (…) a mí me enseñaron a defenderme y yo me voy a defender de quién sea”, declaró.

Por último, el hermano de Ángela Aguilar recriminó a ‘Don Cheto’ por haber divulgado el video en sus redes sociales, dejando entrever que la discusión pudo ser montada y que estarían "usándolo".

"Ahora sí quieres usarme, verdad 'Don Cheto'?", subrayó.

Así reaccionó Emiliano Aguilar a su pelea con, supuestamente, el ex de Jenni Rivera.
Así reaccionó Emiliano Aguilar a su pelea con, supuestamente, el ex de Jenni Rivera.
Imagen Emiliano Aguilar / Instagram
Relacionados:
Emiliano AguilarEscándalos de famososPolémicas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD