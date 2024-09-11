Nieta de Pepe Aguilar se deja ver a sus 2 años y el cantante reacciona, ¿por fin la conoció?

Video ¿Pepe Aguilar no ayuda a su hijo mayor en la música? Emiliano Aguilar comenzó su carrera como cantante

Ángela, la hija de Emiliano, primogénito de Pepe Aguilar, cumplirá 2 años de vida este próximo mes de octubre.

Aunque el rapero es muy reservado con su vida personal, recientemente compartió fotografías de la pequeña, a quien procreó con su pareja, Violeta.

Así luce la nieta de Pepe Aguilar

Este 10 de septiembre, Emiliano colgó en su cuenta de Instagram varias instantáneas en las que aparece con Ángela.

Ambos posaron ante la cámara luciendo el mismo diseño de playera mientras se encontraban al borde de una carretera.

Para subtitular las tiernas postales, el intérprete de ‘Soy el vato’ únicamente colocó tres emoticonos de corazón rojo.

Una de las primeras en reaccionar al ‘post’ fue Ángela Aguilar, media hermana del cantante, al poner un emoji de carita triste y otro de corazón rojo.

Justamente en respuesta a su comentario, algunos usuarios de la red social aprovecharon para expresar que consideran ambas son “idénticas”.

“‘OMG’, se parece mucho a ti de chiquita”, “Una mini Angelita e igual que su tía de carismática y hermosa” y “Te clonó”, son algunos de los mensajes.

Ángela, nieta de Pepe Aguilar. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram

Por su parte, Leonardo Aguilar también se pronunció al ver los retratos: “¡Está hermosa!”, anotó, refiriéndose a la niña.

Quien tampoco faltó en la publicación es Pepe Aguilar, aunque solamente puso dos pictogramas de manos levantadas celebrando.

¿Pepe Aguilar ya conoce a su nieta?

En abril de 2023, Pepe Aguilar reveló que todavía no conocía personalmente a su nieta Ángela, quien reside en San Diego, California, con sus papás.

“No conozco a la chavita físicamente, (sólo) tengo fotos de ella”, dijo en declaraciones presentadas por ‘Ventaneando’.

Hasta febrero de este año la situación no había cambiado, según confesó durante una entrevista con la periodista Adela Micha.

“Por las circunstancias que te estoy diciendo, no tenemos mucho contacto. Tenemos fotos, videos”, comentó el veterano artista.