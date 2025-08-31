Pepe Aguilar

Perro de Pepe Aguilar 'habla' tras 'burla' al hijo del cantante: 'pide' que "deje de tirar golpes"

En medio del pleito entre Emiliano Aguilar y su familia paterna, es ahora ‘El Gordo’, la mascota de Pepe, quien reaparece con una disculpa tras una polémica publicación que habría sido una 'burla' hacia el hijo mayor del cantante.

'El Gordo' Aguilar, la mascota de Pepe Aguilar, 'rompió el silencio' luego de la polémica que se desató y que avivó el pleito entre la famosa familia del cantante y Emiliano Aguilar, el primogénito del patriarca.

El pasado 29 de agosto, el perfil oficial de Instagram del pug publicó una imagen que muchos tomaron como una supuesta burla hacia el joven rapero luego de una serie de videos que él publicó previamente criticando unas declaraciones de su famoso padre.

Se trató de un fotomontaje en el que aparecía el perrito y de fondo una imagen de la que sería la casa del rapero y desde la cual él ha compartido sus videos señalando a Pepe Aguilar.

El 'post' que salió desde la cuenta de 'El Gordo' Aguilar, mascota de Pepe, fue eliminada horas después de que fuera interpretada por muchos como supuesta burla hacia Emiliano Aguilar, quien ha criticado recientes declaraciones de su padre.
Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram y Emiliano Aguilar/Instagram

¿Qué ‘dijo’ el perro de Pepe Aguilar?

Los Aguilar fueron duramente criticados por la foto que se publicó desde la cuenta de la mascota en aparente alusión a Emiliano Aguilar, el hijo que Pepe tuvo durante su primer matrimonio con Carmen Treviño.

De hecho, la foto fue replicada por Aneliz Álvarez, actual esposa de Pepe Aguilar, mientras que Ángela Aguilar le dio un 'me gusta' y su hermano Leonardo dejó varios "ja ja ja" en los comentarios.

Esta es la polémica imagen que fue publicada desde la cuenta de 'El Gordo' en aparente burla a Emiliano Aguilar y a la que Ángela le dio 'me gusta'.
Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram


El 'post' fue retirado y ahora, casi 48 horas después de la controversia, apareció un largo comunicado desde la cuenta del perro.

" Quiero ofrecer una disculpa por el 'post' que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia", se lee en voz del animal y de los Aguilar.

Se mencionó que fue "de mal gusto" y que "no reflejó la educación que me dio mi 'papá'", refiriéndose a Pepe Aguilar.

'El Gordo' Aguilar se disculpó tras la aparente 'burla' hacia Emiliano Aguilar y que apareció en la cuenta de la mascota.
Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram


" Me enojé de ver a mi 'hermano' (Emiliano) hablar mal, una y otra vez, de mis otros hermanos y de mi papá", admitió.

"Al hacer lo mismo que me duele que él haga… me convertí en eso que critico. Y eso no es lo que somos", reconoció.

Ante la duda de quién estuvo detrás del 'post', esto fue lo que se explicó: "Al inicio esta cuenta la manejaba mi 'papá' (Pepe). Luego un equipo me empezó a ayudar con las publicaciones", se aclaró.

"No siempre tengo la patita puesta en todo lo que suben", advirtió, en lo que se interpretaría como un aparente deslinde por parte de Pepe Aguilar y su familia respecto a la controvertida publicación.

Mascota de Pepe 'pide' a Emiliano que se detenga

En la última parte del comunicado, 'El Gordo' hizo un llamado a Emiliano Aguilar: "A mi 'hermano' le deseo paz".

"Y también ojalá que pronto deje de tirar golpes para todos lados", siguió, "esa energía, usada de otra forma, podría ser hermosa".

Disculpa llega después de enojo de Emiliano

La disculpa desde la cuenta de 'El Gordo' Aguilar se suscitó horas después de que Emiliano Aguilar comparó a sus familiares paternos con "perros" en un fotomontaje en el que puso la cara del can en cada uno de los integrantes de su familia paterna.

De lado izquierdo, la foto editada que Emiliano Aguilar publicó de su padre con su actual familia y a quienes comparó con "perros". De lado derecho aparece la imagen original de los Aguilar publicada en Instagram en diciembre de 2022.
Imagen Emiliano Aguilar/Instagram y Pepe Aguilar/Instagram


"Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea", advirtió el rapero.

La furia de Emiliano Aguilar se originó a inicios de la semana pasada cuando retomó una entrevista que su papá le dio a 'Ventaneando' en la que ventiló lo que ocurrió en su separación de Carmen Treviño.

Según el cantante, el matrimonio acabó cuando supuestamente la madre de Emiliano "se llevó" al niño y le dejó una casa "vacía" sustrayendo "muebles" y más cosas.

Emiliano le reclamó que haya dicho tal cosa y advirtió que no permitirá que "nadie hable mal" de su madre.

Video ¿Pepe Aguilar y su familia menosprecian a su hijo mayor? Emiliano arremete contra “estos lacras”
