Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto
Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, arremetió contra el cantante y su familia a través de una controvertida imagen avivando el pleito que se ha desatado entre el joven rapero y sus familiares.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La polémica y pleito entre Emiliano Aguilar y su familia paterna se avivó este domingo 31 de agosto con una polémica foto que publicó el primogénito de Pepe Aguilar.
Emiliano Aguilar publica controverida foto de los Aguilar
El hijo mayor del veterano cantante colgó en Instagram una foto de Pepe Aguilar cargando en brazos a su perro pug 'El Gordo' y junto con su actual esposa Aneliz y los tres hijos que tiene con ella: Aneliz, Leonardo y Ángela.
Sin embargo, editó la imagen, originalmente publicada en la cuenta de su padre el 7 de diciembre de 2022, y sobrepuso la cara del perro de la familia en cada uno de los rostros de sus familiares.
"Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea", advirtió el rapero.
" ¿Neta creen que me voy a quedar callado? Aquí los (imagen de un par de huevos) están bien puestos", aseguró.
En sus historias de Instagram también compartió la imagen editada y escribió: "Aquí una foto con mis fans. Puro pinc… Tijuana. Perros".
Ni Pepe Aguilar ni ninguno de los miembros de su actual familia reaccionó de manera inmediata a lo publicado por Emiliano.
El pleito entre Emiliano y Pepe Aguilar
La nueva arremetida de Emiliano Aguilar obedece luego de que el pasado viernes 29 de agosto apareció una imagen en la cuenta de Instagram de 'El Gordo', la mascota de Pepe Aguilar, en la que parecía hacerse burla del primogénito del artista.
En primer plano aparece el can y editada, de fondo, la que sería parte de la casa de Emiliano, misma que ha aparecido en los recientes videos del joven cuestionando el actuar de su padre.
Horas después, la foto desapareció de la cuenta, aunque no está claro si lo que ahí se publica es solamente obra del cantante o de su equipo de trabajo de redes sociales.
Mientras estuvo publicada, Ángela Aguilar le dio 'me gusta' y su hermano Leonardo escribió una serie de "ja ja ja ja" como reacción a la tan comentada foto que muchos consideraron como mofa hacia el hijo mayor de Pepe.
El enojo de Emiliano Aguilar contra Pepe
En días recientes, el hijo mayor del patriarca ha criticado públicamente a su progenitor por haber ventilado en una entrevista para 'Ventaneando' lo que supuestamente ocurrió en la separación con su madre, Carmen Treviño.
En la charla, Pepe Aguilar aseguró que cuando se separó de su primera esposa ella supuestamente "se llevó" a Emiliano y al cantante le dejó una casa "vacía", sustrayendo "muebles" y más de lo que había dentro.
Esa declaración desató la furia de Emiliano, quien salió a redes sociales desde inicios de la semana pasada advirtiendo que "nadie" va a "hablar mal" de su madre.
Criticó que su papá, con quien está distanciado desde hace un par de años, haya dicho tal cosa en la entrevista generando una ola de señalamientos hacia Pepe y su familia.