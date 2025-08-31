Hijo de Pepe Aguilar compara al cantante y a su familia con "perros" en polémica foto

Video ¿Burla para Emiliano Aguilar? El Gordo parece ser comparado con él en publicación

La polémica y pleito entre Emiliano Aguilar y su familia paterna se avivó este domingo 31 de agosto con una polémica foto que publicó el primogénito de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar publica controverida foto de los Aguilar

Sin embargo, editó la imagen, originalmente publicada en la cuenta de su padre el 7 de diciembre de 2022, y sobrepuso la cara del perro de la familia en cada uno de los rostros de sus familiares.

"Un saludo a mis fans #1. Qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quien sea", advirtió el rapero.

Esta es la imagen que Emiliano Aguilar publicó en Instagram en la que colocó una cara de perro en los rostros de Pepe Aguilar y su actual familia, incluyendo a su esposa Aneliz y Ángela Aguilar. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram



" ¿Neta creen que me voy a quedar callado? Aquí los (imagen de un par de huevos) están bien puestos", aseguró.

En sus historias de Instagram también compartió la imagen editada y escribió: "Aquí una foto con mis fans. Puro pinc… Tijuana. Perros".

De lado izquierdo, la foto editada que Emiliano Aguilar publicó de su padre con su actual familia. De lado derecho aparece la imagen original de los Aguilar publicada en Instagram en diciembre de 2022. Imagen Emiliano Aguilar/Instagram y Pepe Aguilar/Instagram



Ni Pepe Aguilar ni ninguno de los miembros de su actual familia reaccionó de manera inmediata a lo publicado por Emiliano.

El pleito entre Emiliano y Pepe Aguilar

La nueva arremetida de Emiliano Aguilar obedece luego de que el pasado viernes 29 de agosto apareció una imagen en la cuenta de Instagram de 'El Gordo', la mascota de Pepe Aguilar, en la que parecía hacerse burla del primogénito del artista.

En primer plano aparece el can y editada, de fondo, la que sería parte de la casa de Emiliano, misma que ha aparecido en los recientes videos del joven cuestionando el actuar de su padre.

Esta es la imagen que salió desde la cuenta de 'El Gordo' en aparente burla a Emiliano Aguilar y a la que Ángela le dio 'me gusta'. Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram



Horas después, la foto desapareció de la cuenta, aunque no está claro si lo que ahí se publica es solamente obra del cantante o de su equipo de trabajo de redes sociales.

Mientras estuvo publicada, Ángela Aguilar le dio 'me gusta' y su hermano Leonardo escribió una serie de "ja ja ja ja" como reacción a la tan comentada foto que muchos consideraron como mofa hacia el hijo mayor de Pepe.

El 'post' salido desde la cuenta de 'El Gordo' Aguilar, mascota de Pepe, fue eliminada horas después de que fuera interpretada por muchos como supuesta burla hacia Emiliano Aguilar, quien ha criticado recientes declaraciones de su padre. Imagen 'El Gordo' Aguilar/Instagram y Emiliano Aguilar/Instagram

El enojo de Emiliano Aguilar contra Pepe

En días recientes, el hijo mayor del patriarca ha criticado públicamente a su progenitor por haber ventilado en una entrevista para 'Ventaneando' lo que supuestamente ocurrió en la separación con su madre, Carmen Treviño.

En la charla, Pepe Aguilar aseguró que cuando se separó de su primera esposa ella supuestamente "se llevó" a Emiliano y al cantante le dejó una casa "vacía", sustrayendo "muebles" y más de lo que había dentro.

Esa declaración desató la furia de Emiliano, quien salió a redes sociales desde inicios de la semana pasada advirtiendo que "nadie" va a "hablar mal" de su madre.

Criticó que su papá, con quien está distanciado desde hace un par de años, haya dicho tal cosa en la entrevista generando una ola de señalamientos hacia Pepe y su familia.