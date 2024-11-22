¿Ángela Aguilar se despide en inesperado mensaje?: “Gracias por todo”

Video La que viste de amarillo en su belleza confía: Ángela Aguilar deslumbra con elegante vestido en show

Ángela Aguilar reapareció en sus redes luego de robar miradas en los últimos días tras asistir a distintos eventos tanto en México como en Estados Unidos.

Este viernes 22 de noviembre, la esposa de Christian Nodal publicó un inesperado mensaje en Instagram que, aunque parecía una despedida, en realidad se trataba de un agradecimiento a sus fans por su apoyo.

PUBLICIDAD

“Gracias por todo y por tanto”, escribió entre emojis de unas manitas juntas, un corazón rojo y un destello dorado.

Así reapareció Ángela Aguilar en sus redes. Imagen Ángela Aguilar / Instagram



La cantante acompañó su publicación del tema ‘Abrázame’, así como de algunas imágenes del evento ‘Woman of the Year 2024’ de la revista mexicana Glamour donde fue reconocida como ‘Mujer del Año’ en la categoría ‘Regional Music Award’.

En su video, la intérprete de 21 años también mostró algunos fragmentos de su participación en los Latin Grammy 2024, donde por primera vez acudió en compañía de su esposo Christian Nodal, y de su debut como conductora en los Kids Choice Awards México 2024.

Asimismo compartió imágenes de su intervención musical con Felipe Botello, con quien interpretó el bolero ‘Abrázame’.

La hija de Pepe Aguilar celebra sus triunfos en Instagram. Imagen Ángela Aguilar / Instagram

El mensaje de Ángela Aguilar ante duras críticas

Desde su boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha sido blanco de fuertes críticas. Aunque la cantante se ha mantenido al margen de la situación, el pasado 16 de noviembre compartió un duro mensaje contra el “acoso cibernético”.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Pepe Aguilar replicó una imagen originalmente publicada en la cuenta de El Gordo, el pug que su padre tiene como mascota.

En la imagen aparece el patriarca de la dinastía con el can en manos, quien porta una prenda con la leyenda: “El acoso cibernético no está padre”.

Pese a que Ángela Aguilar no hizo más comentarios, su publicación llamó la atención porque apareció tan solo unas horas después de que fuera abucheada durante su participación en los Kids Choice Awards México 2024.