¿Ángela Aguilar se despide en inesperado mensaje?: “Gracias por todo”
La esposa de Christian Nodal reapareció en sus redes luego de robar miradas en los Latin Grammy 2024 y de debutar como conductora en los Kids Choice Awards México.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Ángela Aguilar reapareció en sus redes luego de robar miradas en los últimos días tras asistir a distintos eventos tanto en México como en Estados Unidos.
Este viernes 22 de noviembre, la esposa de Christian Nodal publicó un inesperado mensaje en Instagram que, aunque parecía una despedida, en realidad se trataba de un agradecimiento a sus fans por su apoyo.
“Gracias por todo y por tanto”, escribió entre emojis de unas manitas juntas, un corazón rojo y un destello dorado.
La cantante acompañó su publicación del tema ‘Abrázame’, así como de algunas imágenes del evento ‘Woman of the Year 2024’ de la revista mexicana Glamour donde fue reconocida como ‘Mujer del Año’ en la categoría ‘Regional Music Award’.
En su video, la intérprete de 21 años también mostró algunos fragmentos de su participación en los Latin Grammy 2024, donde por primera vez acudió en compañía de su esposo Christian Nodal, y de su debut como conductora en los Kids Choice Awards México 2024.
Asimismo compartió imágenes de su intervención musical con Felipe Botello, con quien interpretó el bolero ‘Abrázame’.
El mensaje de Ángela Aguilar ante duras críticas
Desde su boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar ha sido blanco de fuertes críticas. Aunque la cantante se ha mantenido al margen de la situación, el pasado 16 de noviembre compartió un duro mensaje contra el “acoso cibernético”.
A través de sus historias de Instagram, la hija de Pepe Aguilar replicó una imagen originalmente publicada en la cuenta de El Gordo, el pug que su padre tiene como mascota.
En la imagen aparece el patriarca de la dinastía con el can en manos, quien porta una prenda con la leyenda: “El acoso cibernético no está padre”.
Pese a que Ángela Aguilar no hizo más comentarios, su publicación llamó la atención porque apareció tan solo unas horas después de que fuera abucheada durante su participación en los Kids Choice Awards México 2024.