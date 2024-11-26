Captan a Nodal y Ángela Aguilar como nunca antes en lugar público en medio de la polémica
Una fan se tomó una fotografía con la polémica pareja en Houston, donde los encontró haciendo cosas que pocos imaginarían.
Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron captados como nunca antes, ventiló una fan que se los encontró en Houston, Texas.
Una usuaria de TikTok, que se hace llamar 'lola.medech', explicó que el 25 de noviembre los vio en una sucursal de Costco haciendo compras para el hogar como cualquier pareja, pues entre los artículos que llevaban en el carrito había detergente líquido para ropa y pilas.
De acuerdo con su narración, la polémica pareja se mostró muy accesible cuando les pidió tomarse una foto con ellos.
"Les pregunté que si me podía poner cerca de ellos y Ángela luego luego de 'claro que sí'", escribió en la publicación.
Pero Nodal y Ángela no iban solos, estaban acompañados de Leonardo Aguilar, aunque él los esperaba casi a la salida del supermercado.
Según relató la usuaria de TikTok, Leonardo hasta platicó con su padre: " Los tres son buena onda, pero creo que el que se pasaba de buena onda era Leonardo".
Se especula que Christian y Ángela se establecieron en Houston, Texas, pues en esa ciudad viven los Aguilar.
Fue con una experiencia similar que se descubrió que los cantantes estaban saliendo.
El 22 de mayo de 2024 Ángela y Christian fueron captados a las afueras de un H-E-B en Magnolia, Texas, donde una mujer que pasaba por el lugar grabó el video que se hizo viral, pues un día después Nodal anunció su ruptura con Cazzu.