¿Ángela Aguilar dejó de ser la ‘Mujer del Año’ ante polémica?: esto se sabe

Video ¿Le quitaron a Ángela Aguilar nombramiento como 'Mujer del año' tras polémica? Su equipo responde

Ángela Aguilar fue nombrada por la revista mexicana Glamour como ‘Mujer del Año’ en la categoría Regional Music Award, el pasado 4 de noviembre.

Ante la polémica que se suscitó por el reconocimiento de la esposa de Christian Nodal, en redes se especuló que el título le había sido retirado luego de que, supuestamente, la revista mexicana ‘eliminara’ la publicación en la que días antes se presumía su nombramiento.

PUBLICIDAD

¿Ángela Aguilar dejó de ser la ‘Mujer del Año’?

El 4 de noviembre, Glamour México compartió en Instagram un video con el rostro de las mujeres que “inspiran a diario con sus logros y proyectos”. Aunque se ha reportado que la joven de 21 fue “eliminada” luego de un movimiento masivo en el sitio de Change.org, Univision Famosos pudo constatar que la fotografía de Ángela Aguilar se encuentra visible al igual que en la página oficial de la revista mexicana.

Sin embargo, la publicación que ya no se encuentra disponible en el Instagram de Glamour México es en donde se anunciaban las primeras declaraciones de la intérprete de ‘Mis amigas la flores’.

La revista Glamour no ha retirado la imagen de Ángela Aguilar de sus redes. Imagen Glamour México / Instagram



De acuerdo con Despierta América, esta publicación no habría sido retirada directamente por la revista mexicana sino un “reporte” masivo de los usuarios, ya que según las normas comunitarias de Instagram “cuando alguien reporta contenido en una publicación”, se toman “las medidas correspondientes para ocultar o eliminar dicho contenido”.

La reacción de Ángela Aguilar a su nombramiento como ‘Mujer del Año’

La hija de Pepe Aguilar reconoció ante la revista mexicana sentirse “poco merecedora” del reconocimiento. Sin embargo, celebró que se le hubiera tomado en cuenta aún cuando todavía se encuentra en una etapa de autodescubrimiento.

“Me siento poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Pasar de niña a joven adulta es un proceso y creo que todavía estoy en el camino de saber quién soy”, declaró.

PUBLICIDAD

La premiación de la ‘Mujer del Año’ se realizará el próximo 13 de noviembre en la Ciudad de México.