Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hace oferta a los que “no les gusta quién” es tras cancelar varios conciertos

La cantante publicó un revelador mensaje a más de un año de empezar a recibir críticas por su relación con Nodal.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Ángela Aguilar estaría molesta con Nodal por entrevista donde no la dejaría “bien parada”

Ángela Aguilar volvió a lanzar un llamativo mensaje a días de que su esposo, Christian Nodal, se enfrascara en una serie de dimes y diretes con su ex, Cazzu.

Desde hace más de un año, la cantante ha estado en el centro de la polémica debido principalmente a la relación que mantiene con el sonorense, la cual salió a la luz a días de que él anunciara su rompimiento con la argentina.

El pasado mes de mayo, ella aseguró que su “piel se hecho más gruesa” a raíz del ‘hate’ que ha estado recibiendo.

“Pero eso también siento que me dio más valor”, afirmó al respecto en entrevista con N+, añadiendo que “ni los buenos ni los malos” comentarios la “definen”.

Ángela Aguilar hace oferta a quienes “no les gusta quién” es

Este 29 de octubre, Ángela Aguilar compartió en sus Historias de Instagram un video en el que recopila varios instantes arriba del escenario.

En voz sobrepuesta al clip, ella expresó una reflexión en la que admitió no haber pasado los mejores momentos.

“Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue”, dijo, antes de que a cuadro aparecieran imágenes de ella siendo ovacionada en sus conciertos.

“Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción”, agregó en su mensaje.

Aparentemente, dirigiéndose a todos aquellos que la rechazan, la intérprete de ‘Qué agonía’ les realizó una inesperada propuesta.

“Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”, sentenció mientras en el audiovisual aparece ella estando en la playa.

Ángela Aguilar lanzó un mensaje en sus Historias de Instagram.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Ángela Aguilar y su mensaje previo

El lunes, 27 de octubre, Ángela Aguilar publicó, sin una explicación, un primer material en el que confesó su sentir.

“El silencio me ayudó a pensar, pero eso no me sirvió. La espera me trajo calma, pero no quedé satisfecha”, externó la cantautora.

“El ruido logré callar buscando una melodía para venirles a cantar y sentir de nuevo esa alegría”, mencionó para concluir.

Al momento, ella no ha dicho la razón por la que ha difundido estas grabaciones, pero, a juzgar por unos números que colocó en ellas, aún estrenará otras tres.

Ángela Aguilar compartió otro mensaje y, aparentemente, lo volverá a hacer.
Imagen Ángela Aguilar/Instagram
Relacionados:
Ángela AguilarChristian NodalCazzuFamosos

