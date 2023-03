Pepe Aguilar le puso reglas a Ángela y Leonardo para dar conciertos: reveló cuáles son

Pepe Aguilar no ha dudado en apoyar las carreras de sus hijos Ángela y Leonardo, pero también ha dejado ver que tiene mano dura con lo que respecta a sus trayectorias.

Por ejemplo, para compartir escenario en su gira ‘Jaripeo sin fronteras’, les leyó “la cartilla” la cartilla a los jóvenes. Es decir, les dejó en claro que sí y qué no podían hacer.

Pepe Aguilar le puso reglas a sus hijos para que den un concierto

El pasado 24 de febrero, el cantante de ‘Hasta que llegue el alba’ habló con el programa ‘Todo para la mujer’ sobre cómo se preparaba para la gira de ‘Jaripeo sin fronteras’.

Según contó, sus hijos Ángela y Leonardo están “cien por ciento” advertidos de cuál es el comportamiento que deben tener previo a y sobre el escenario:

“No pueden llegar borrachos, no se pueden emborrachar en el show, no pueden llegar desvelados, no pueden distraerse”.



En agosto del 2022, Pepe Aguilar ya había bromeado en su cuenta de Instagram con que solo un integrante de su familia tiene el derecho de interrumpir los ensayos para sus conciertos. Pero no se trata de Ángela ni de Leonardo, sino de ‘Gordo’, su querido pug.

La razón por la que Pepe Aguilar es tan exigente con sus hijos

Lo cierto es que el intérprete de ‘Prometiste’ puso estas condiciones a sus hijos pensando, antes que nada, en su audiencia.

“Creo que (...) cuando tú cobras un dinero para que te vayan a ver, cuando tú cobras por presentar algo, pues tienes que presentarte en las mejores condiciones, con la mejor producción y hacer un súper show, porque la gente se merece ese respeto”.



Al final de cuentas, el papá de Ángela y Leonardo Aguilar considera que dar un concierto es su trabajo, por lo que deben imprimirle la mayor seriedad posible.

Ángela Aguilar parece seguir las reglas de su papá para sus conciertos

Curiosamente, en febrero del 2022, la voz de ‘Qué agonía’ ya había revelado al programa ‘Todo para la mujer’ cómo se prepara para sus presentaciones en vivo.

Según contó, los días que ofrece shows “trato de no hacer nada” y de “comer dos o tres horas antes” de salir al escenario, para “poder estar súper bien vocalmente”.

Además, hay un importante momento en su preparación que nadie debe perturbar:

“Como 15 minutos antes de que me suba al escenario, digo ' ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí”.

La cantante de 19 años de edad recalcó que esto lo hace con la intención de “enfocarse” completamente en cómo será su presentación:

“Empiezo a calentar la voz, empiezo a modular la voz, empiezo a concentrarme, meditar, me concentro mucho en mi respiración y me visualizo en cómo quiero terminar el concierto".



En ese sentido, parece que Ángela Aguilar sigue la condición de su papá de “no distraerse” antes de dar un concierto.

En marzo del 2022, la intérprete también mostró en su canal de Youtube los elementos que la acompañan en sus camerinos: velas aromáticas, inciensos, piedras con un “significado especial” (que no quiso revelar), además de su comida.

También te puede interesar: