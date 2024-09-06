Ángela Aguilar

Lujosos vestidos de Ángela Aguilar, incluido el de los 2 mil ‘milagritos’, llegarán al público

La pieza con la cantante impactó durante Premios Juventud 2022 ahora la podrán ver de cerca sus admiradores y todo gracias al Consulado General de México en Houston, Texas.

Video Ángela Aguilar deslumbra con vestido hecho con más de 2 mil 'milagritos mexicanos' en los Premios Juventud

En julio de 2022, Ángela Aguilar impactó al aparecer en la alfombra roja de premios Premios Juventud con un vestido hecho con más de 2 mil ‘milagritos mexicanos’, es decir, pequeños dijes.

“Esto es algo muy bonito porque es entre religioso y espiritual, y yo lo identifico como ‘estoy muy emocionada de estar aquí’”, dijo en exclusiva para las cámaras de Univision.

A dos años de que la cantante haya cautivado con la sorprendente pieza, ahora sus admiradores podrán acceder a ella.

Vestido de ‘milagritos’ de Ángela Aguilar estará en una exhibición

Este 6 de septiembre, el Consulado General de México en Houston, Texas, reveló que realizará una exhibición con algunos de los vestidos de la artista, esposa de Christian Nodal.

‘Ángela Aguilar. 10 años cantando y vistiendo a México’, es el nombre de la muestra que estará en las instalaciones de la dependencia desde hoy.

De acuerdo con la periodista Nelssie Carrillo, esta exposición tiene “una selección de vestidos que han marcado hitos en la carrera” de la joven de 20 años.

Entre las piezas que estarán disponibles se encuentra precisamente el ajuar confeccionado con los ‘milagritos mexicanos’.

Ángela Aguilar usó este vestido de ‘milagritos mexicanos’ para los Premios Juventud 2022.
Ángela Aguilar usó este vestido de ‘milagritos mexicanos’ para los Premios Juventud 2022.
Imagen Ángela Aguilar/Facebook

En un comunicado, la organización puntualizó que se trata de un diseño de Enrique Samartí, originario de Guadalajara, Jalisco.

“Vestido elaborado en seda italiana color ‘nude’ con un corte en línea A, manga corta y escote cuadrado que lleva cosidos a mano, uno a uno, alrededor de 2,600 ‘milagritos’”, informan.

“El atuendo se complementó con una corona dorada hecha por la diseñadora puertorriqueña Eva Guadalupe”, añaden al respecto.

De igual manera, explicaron que los ‘milagritos mexicanos’ son “figuras en forma de corazón que se usan como agradecimiento tras alguna petición o devoción a un santo”.

Esa tradición, señalaron, “se originó en Oaxaca, específicamente en el área del Istmo de Tehuantepec, durante la época colonial”.

¿Qué otros vestidos de Ángela Aguilar serán exhibidos?

El Consulado General de México dio a conocer que entre los otros vestidos de Ángela Aguilar que podrá ver la gente está el que usa en el clip de ‘Dime cómo quieres’, colaboración con Christian Nodal.

La pieza está “inspirada en la película ‘Lo que el viento se llevó’” y se elaboró “en tul rojo con flores blancas bordadas”.

Igualmente, los admiradores podrán observar el atuendo que la hija de Pepe Aguilar llevó en su primer video musical como solista, para el tema ‘La Chancla’, en 2012.

Los admiradores de Ángela Aguilar podrán ver estos vestidos en la exhibición.
Los admiradores de Ángela Aguilar podrán ver estos vestidos en la exhibición.
Imagen Ángela Aguilar/Facebook

La exhibición estará disponible por tiempo indefinido, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en las inmediaciones del Consulado General de México en Houston.

