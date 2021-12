Paulina Rubio y Gerardo Bazúa se enfrentan en la corte: la cantante ganó el caso

A pesar que la Navidad y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, parece que los problemas entre la cantante mexicana Paulina Rubio y su expareja Gerardo Bazúa parece que no tienen final.

La intérprete ha emprendido una batalla en instancias legales de Estados Unidos, misma que ganó, pues no desea que su hijo vea a su papá y esta es su razón.

Paulina Rubio nuevamente se presentó ante la corte para impedir que su hijo viaje a México y estar con su padre Gerardo Bazúa, pues teme que el pequeño sea secuestrado o sea víctima de la violencia que se vive en el país.

Las imágenes difundidas por un programa de espectáculos, respecto a la audiencia, muestran cómo la intérprete de canciones como ‘Mío’ o ’Ni una sola palabra’, teme que su hijo pise el suelo de Sinaloa, México.

Y es que la cantante se ha amparado con sus argumentos, debido a que las autoridades estadounidenses han marcado una alerta nivel 4 en varias entidades de México, entre ellas Sinaloa.



Sin embargo, el intérprete mostró el descontento que tiene por no ver a su hijo en estos días.

“Llevo cuatro navidades sin estar con mi hijo, pasé un año y cuatro meses sin verlo porque ella nunca me deja ver a mi hijo, y ahora es el problema viajar cuando antes nunca lo fue, no entiendo, juez. Una vez vino conmigo y con el niño, y otra vez me dejó llevármelo solo”.



Por su parte ‘La chica dorada’ recalcó su postura de que el menor viaje a ese destino en México, ya que teme por la vida del pequeño.

“Le pedí que se lo lleve a otro lado, tenemos lugares hermosos en México a los que usualmente vamos, ni me respondió”.



Mientras el proceso se llevaba a cabo, Paulina también fue interrogada por el abogado de su ex sobre las ocasiones en que ella viajó a Sinaloa con su hijo para ofrecer una serie de conciertos y si habría sufrido algún percance o intento de secuestro, por lo que la cantante afirmó.

“Siempre estuve en propiedades privadas señor… no voy a lugares públicos, me fui en avión privado 2 días después de que llegué. No vivo en México, me fui 24 horas después de que llegué a Sinaloa en un avión privado por las estadísticas, señor”.



A pesar del debate que tuvieron el día de ayer, el fallo fue a favor de Paulina Rubio y su hijo no podrá viajar a México para pasar las fiestas de navideñas en compañía de su padre.