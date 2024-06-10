Talina Fernández

Pato Levy pedía ayuda para operarse del corazón antes de morir: sus difíciles últimos meses de vida

El menor de los hijos de Talina Fernández murió la madrugada del 10 de junio. El hermano menor de Mariana Levy tuvo la muerte “de los justos”, según dijo Coco Levy.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Muere hijo menor de Talina Fernández: así hallaron sin vida a ‘Pato’ Levy

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández y hermano de Mariana Levy, murió la madrugada del 10 de junio a los 53 años.

La salud de Pato Levy comenzó a mermarse desde octubre de 2023. El hijo menor de Talina Fernández fue hospitalizado de emergencia tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y una arritmia.

PUBLICIDAD

Para mejorar su salud, Pato debía someterse a una nueva operación del corazón. Sin embargo, el reciente fallecimiento de Talina Fernández y los problemas económicos que enfrentaba lo llevó a pedir ayuda para pagar los gastos hospitalarios.

“Me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo. Estoy haciendo lo del bazar con cosas de mi mami que ya aquí se quedaron y voy a tratar de hacer una página de esas que se llaman creo que GoFund (…) La cosa es que me tengo que operar para que mi corazón aguante, mientras más rápido, mejor”, aseveró a Ventaneando el 20 de octubre de 2023.

Pato Levy murió a días de celebrarse el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández.
Pato Levy murió a días de celebrarse el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández.
Imagen Pato Levy / Instagram

Más sobre Talina Fernández

¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”
0:58

¡Escándalo! Hermano y ex de Mariana Levy se hacen fuertes acusaciones de supuestos “abusos”

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández
1 mins

Hijo de Mariana Levy ha buscado videntes para “platicar” con su mamá y con Talina Fernández

Univision Famosos
Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"
2 mins

Hijo de Mariana Levy revela lo mucho que la extraña tras casi 20 años: no hay día que "no la llore"

Univision Famosos
Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas
1:05

Silvia Pinal y Talina Fernández sufrieron el dolor de perder una hija: ahora están con ellas

Univision Famosos
Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido
2 mins

Hijo de Talina Fernández revela que la herencia no se ha repartido: esto lo ha impedido

Univision Famosos
¿Qué ha pasado con los hijos de Mariana Levy? La actriz falleció hace 19 años
3 mins

¿Qué ha pasado con los hijos de Mariana Levy? La actriz falleció hace 19 años

Univision Famosos
Paula Levy no quería seguir viviendo por un gran dolor: así salió adelante
3:01

Paula Levy no quería seguir viviendo por un gran dolor: así salió adelante

Univision Famosos
La verdadera razón detrás del divorcio de Mariana Levy y Ariel López Padilla, él aún la recuerda
3:01

La verdadera razón detrás del divorcio de Mariana Levy y Ariel López Padilla, él aún la recuerda

Univision Famosos
Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años
2 mins

Hijos de Mariana Levy estarían a punto de recibir la herencia que les dejó la actriz tras 19 años

Univision Famosos
Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández
2 mins

Pato Levy había sido desahuciado, dice viudo de Talina Fernández

Univision Famosos

Sus últimos meses con vida

Coco Levy contó a Ventaneando que a los 12 años su hermano fue operado “a corazón abierto” por un “soplo” con el que fue diagnosticado en su nacimiento. Sin embargo, el productor detalló que fue “hace unos 3 o 4 años” que le empezó una “arritmia” en el corazón.

De la misma manera subrayó que su hermano menor nunca pudo recuperarse totalmente del bypass gástrico que se realizó “hace unos años”.

“Hizo mucho esfuerzo, hizo mucha dieta”, dijo a Ventaneando en la emisión del 10 de junio.

Aunque Pato Levy nunca dio detalles sobre el bypass gástrico que se realizó, en octubre de 2023 habló sobre la mala praxis que afectó severamente su corazón.

“De entrada bajar de peso mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin*** doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió, por hacer un esfuerzo me dio una arritmia, y la arritmia me causó que subiera 80 kilos en 6 meses, entonces con puro diurético y con puro coso ya bajé 20 kilos”, declaró.

PUBLICIDAD

Sus últimas horas con vida

Patricio Levy falleció la madrugada del 10 de junio mientras dormía. Su hermano Coco Levy catalogó su deceso como “la muerte de los justos”, ya que no presentó dolores horas antes.

“La muerte de los justos y de las gentes buenas, murió en la noche dormido, estaba con su novia, y la novia cuando despertó, lo sintió muy frío y lo sintió inmóvil, él tenía una arritmia cardiaca, tenía un pulmón que no estaba en muy buen estado, tenía inicios de diabetes y una hernia ‘muy grande’”, contó a Ventaneando.

Relacionados:
Talina FernándezMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD