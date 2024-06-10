Pato Levy pedía ayuda para operarse del corazón antes de morir: sus difíciles últimos meses de vida

Patricio Levy, hijo de Talina Fernández y hermano de Mariana Levy, murió la madrugada del 10 de junio a los 53 años.

La salud de Pato Levy comenzó a mermarse desde octubre de 2023. El hijo menor de Talina Fernández fue hospitalizado de emergencia tras ser diagnosticado con insuficiencia cardíaca y una arritmia.

PUBLICIDAD

Para mejorar su salud, Pato debía someterse a una nueva operación del corazón. Sin embargo, el reciente fallecimiento de Talina Fernández y los problemas económicos que enfrentaba lo llevó a pedir ayuda para pagar los gastos hospitalarios.

“Me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardiaca y con la arritmia, pero no tengo un centavo. Estoy haciendo lo del bazar con cosas de mi mami que ya aquí se quedaron y voy a tratar de hacer una página de esas que se llaman creo que GoFund (…) La cosa es que me tengo que operar para que mi corazón aguante, mientras más rápido, mejor”, aseveró a Ventaneando el 20 de octubre de 2023.

Pato Levy murió a días de celebrarse el primer aniversario luctuoso de Talina Fernández. Imagen Pato Levy / Instagram

Sus últimos meses con vida

Coco Levy contó a Ventaneando que a los 12 años su hermano fue operado “a corazón abierto” por un “soplo” con el que fue diagnosticado en su nacimiento. Sin embargo, el productor detalló que fue “hace unos 3 o 4 años” que le empezó una “arritmia” en el corazón.

De la misma manera subrayó que su hermano menor nunca pudo recuperarse totalmente del bypass gástrico que se realizó “hace unos años”.

“Hizo mucho esfuerzo, hizo mucha dieta”, dijo a Ventaneando en la emisión del 10 de junio.

Aunque Pato Levy nunca dio detalles sobre el bypass gástrico que se realizó, en octubre de 2023 habló sobre la mala praxis que afectó severamente su corazón.

“De entrada bajar de peso mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin*** doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió, por hacer un esfuerzo me dio una arritmia, y la arritmia me causó que subiera 80 kilos en 6 meses, entonces con puro diurético y con puro coso ya bajé 20 kilos”, declaró.

PUBLICIDAD

Sus últimas horas con vida

Patricio Levy falleció la madrugada del 10 de junio mientras dormía. Su hermano Coco Levy catalogó su deceso como “la muerte de los justos”, ya que no presentó dolores horas antes.