Yadhira Carrillo revela qué marcó el fin de su matrimonio con Juan Collado: confirma rumores

Yadhira Carrillo reveló qué fue lo que marcó el fin de su matrimonio con Juan Collado luego de 13 años juntos.

La actriz contó a la periodista Michelle Galván que fue su deseo de volver a las telenovelas lo que terminó por alejarla de su esposo, ya que la actuación no es algo que le guste a él.

“Esta mañana escuché con nuestros compañeros de Despierta América que dejaste ir a Juan Collado, al gran amor de tu vida, desde el amor, que soltaste… Cómo se suelta desde el amor”, señaló la presentadora de Primer Impacto.

“Desde el amor… No lo sé (cómo lo solté), solo sé que lo supe hacer porque cuando empecé y le comenté que iba a hacer telenovela… esto es algo que a él no le gusta y lo respeto y lo entiendo tanto…”, dijo este 21 de agosto.

Sin entrar en detalles, Yadhira Carrillo explicó que por 17 años, con la intención de dedicarse y enfocarse en su matrimonio, puso una pausa a su carrera, situación que cambió cuando comenzó a sentir “la necesidad” de regresar a las telenovelas.

De acuerdo con la intérprete, de 52 años, fue esta decisión la que los orilló a tomar caminos separados “desde el amor”.

“Yo dejé todo eso (la actuación) 17 años por vivir todos los días, todos los segundos con él. Me sumergí y entré a ese matrimonio al 100 por cierto en cuerpo, espíritu y alma, fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo”, dijo.

“Cuando empecé a sentir esta necesidad de volver a trabajar, para él no fue agradable porque no es algo con lo que él se sienta cómodo, lo cual es absolutamente aceptable y claro que nadie tiene por qué vivir o transitar un camino que no le hace feliz”, agregó.

Yadhira Carrillo aseguró qué hoy en día se siente “muy satisfecha” con sus decisiones, ya lo verdaderamente importante son sus sentimientos.

“Hoy estoy muy satisfecha justamente porque es muy importante que todos los días des todo lo que tienes y más de lo que tienes a tu alcance. N o importa si los demás te lo dan de regreso”, sentenció.

Los rumores de su divorcio

El 5 de marzo, Yadhira Carrillo se reencontró con la prensa mexicana a las afueras de Televisa San Ángel en la Ciudad de México. Aunque la intérprete se mostró abierta para hablar de su regreso a la actuación tras su participación especial en Las Hijas de la Señora García, su actitud cambió en cuanto fue cuestionada sobre la salud de su esposo Juan Collado.

“No hablo de ningún tema que no tenga que ver con la novela”, expresó tajante.

Pese a que Yadhira Carrillo no hizo más comentarios sobre su vida privada y se alejó de los reporteros, tan solo días después la revista TVNotas reportó que la actriz y el abogado estarían atravesando por un proceso “de separación respetuosa”.

Según la publicación, su divorcio tendría que ver con la decisión de Yadhira Carrillo de retomar su vida artística y con su regreso a las telenovelas.

En medio de rumores sobre una separación de Juan Collado, el 11 de junio, Antonio Collado, hermano del abogado confirmó la ruptura definitiva de la pareja.