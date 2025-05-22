Thalí García anuncia su divorcio de Felipe Aguilar: 6 meses antes murió su ex y padre de su hija

Video Thalí García se divorcia por segunda vez: hace 6 meses sufrió la trágica muerte de su primer esposo

La actriz mexicana Thalí García y el director y actor Felipe Aguilar han anunciado públicamente que están atravesando un proceso de divorcio. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado compartido en redes sociales este 22 de mayo.

En el comunicado, dirigido a sus seguidores, la pareja señala que "durante mas de 8 años" los han "hecho parte de nuestra historia". Ahora, decidieron compartir este momento personal, pidiendo encarecidamente que se "evitemos las especulaciones".

El proceso de separación ha sido descrito por Thalí y Felipe como una "decisión dificil de tomar", pero algo que llevan "tiempo procesando". En este momento, enfatizan que "el agradecimiento, amor por nuestra familia y el bienestar de nuestros hijos priman por encima de todo". A pesar de la dificultad de la situación, aseguran a sus seguidores que "Nosotros estamos bien".

Thalí García y Felipe Aguilar anunciaron su divorcio en un comunicado conjunto. Imagen Thalí García y Felipe Aguilar/Instagram

La pareja concluyó su anuncio indicando que "No haremos ningún otro tipo de declaración" y agradeciendo "todo el amor comprensión en estos momentos". El comunicado fue firmado conjuntamente por "Thali García & Felipe Aguilar".

Thalí García contrajo nupcias con Felipe Aguilar en el año 2017.

Seis meses antes su exesposo murió trágicamente

Este anuncio de divorcio llega aproximadamente seis meses después del fallecimiento de su exesposo, Gabriel Romero, con quien Thalí tuvo a su hija Natalia.

Thalí García compartió los detalles de la trágica muerte del padre de su hija: "Te puedo decir que desapareció el 20 de noviembre, ese día nos dejó de contestar. Él estuvo con nosotros en casa compartiendo… Yo regresé a México el 16 de noviembre, él se quedó con nosotros todos esos días. Él ya estaba a punto de mudarse a Sonora y siempre nos gustaba hacer ese tipo de cosas, era un long weekend entonces se quedó a compartir con los niños, con nosotros, la verdad es que pasamos unas noches superlindas, o sea fueron unos últimos días con él muy especiales. Y el 20 tuvo que salir a trabajar y el 20 dejó de contestar el teléfono".

Sin ahondar más en el tema, la actriz contó que su ex fue secuestrado: “No tenemos todas las respuestas aún, creo que por eso no daría una declaración oficial. Te puedo decir que lo secuestraron, es lo que sabemos”.

Thalí hizo una promesa a quien fue su esposo por dos años tras su repentina partida: “Decirte que te amo es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón”, escribió en Instagram.