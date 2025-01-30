Jacqie Rivera

Jacqie Rivera se divorcia de Mike Campos tras 12 años de matrimonio: así se confirma la separación

La hija de Jenni Rivera “ha puesto punto final” a su relación con el padre de sus hijos. Previamente, salieron a la luz detalles de la, hasta entonces, alegada crisis entre la pareja.

Por:
Dayana Alvino.
Video Hija de Jenni Rivera se divorcia: revelan demanda que interpuso Jacqie contra su aún esposo

Jacqie Rivera está en el proceso de divorcio de Mike Campos, tras 12 años de matrimonio en el que procrearon a tres hijos, Jenavieve, Jordan y Julian.

La mañana de este 30 de enero, Despierta América confirmó la noticia al mostrar la demanda para la disolución del enlace legal, la cual, afirmaron, presentó la hija de la difunta Jenni Rivera en contra del padre de sus retoños.

“Ahora sí parece que esta separación es definitiva”, señaló la presentadora Karla Martínez, “Jacqie ha puesto punto final a esta relación”.

Por su parte, Francisca señaló que en esta ocasión aparentemente “no hay ningún tipo de reconciliación” entre ellos.

Lo anterior hace referencia a que, en 2018, el dúo anunció que había terminado su unión. Sin embargo, para 2019, revelaron que estaban juntos nuevamente y que esperaban un bebé.

En septiembre de 2023, ellos inclusive renovaron sus votos en una ceremonia y fiesta en la que estuvieron presentes sus amigos y familiares, como su abuela, doña Rosa Saavedra.

¿Qué sucedió entre Jacqie Rivera y su marido Mike Campos?

El pasado lunes 27 de enero, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, mejor conocida como ‘Chamonic’, reportó por primera vez la ruptura de Jacqie Rivera y Mike Campos.

En un ‘post’ de Instagram, ella aseguró que la artista y el conductor presuntamente llevan haciendo sus vidas de manera independiente “desde el año pasado”.

Además, la ‘influencer’ destapó que ellos “realmente nunca pudieron acoplarse” después de su anterior crisis, que los llevó a tomarse un tiempo distanciados.

Sobre el motivo por el que la pareja habría tenido problemas, explicó: “Me dicen que ella quería comenzar una carrera musical, pero él no estaba de acuerdo con eso”.

A decir de la comunicadora, la hermana de Chiquis tomó la decisión de lanzar el tema ‘Yo te extrañaré’, colaboración con su tío Lupillo Rivera, porque “tiene las ganas de cantar”.

Aunado a eso, expone Martínez, Jacqie estaría “muy ocupada” debido a su cargo como directora ejecutiva de las compañías que dejó ‘La Diva de la Banda’, Jenni Rivera Enterprises LLC y Jenni Rivera Fashion LLC.

¿Jacqie Rivera con otro hombre?

En su misma publicación, ‘Chamonic’ subió un video en el que, alegó, se podría apreciar a la intérprete al lado de un caballero.

“Jacqie fue vista en una fiesta bailando y muy pegadita de un hombre que no era su esposo ni ningún familiar”, aseveró en cuanto a la situación

Hasta el momento, la estrella en ascenso no se ha pronunciado sobre esta grabación y tampoco acerca de su ruptura de Mike Campos, con el que se casó en noviembre de 2012 ante los ojos de Jenni Rivera, quien murió al siguiente mes.

Jacqie RiveraDivorcios de FamososParejas de famososJenni RiveraFamosos

