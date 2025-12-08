Dayanara Torres Dayanara Torres responde si Marc Anthony “es un hombre malo” a 22 años de su separación La presentadora contestó al cuestionamiento directo sobre su ex y padre de sus hijos. En el pasado, ella se ha sincerado al contar lo que vivió al lado del salsero.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video Dayanara Torres reacciona a las palabras de un admirador: le dijo que "le quedó grande" a Marc Anthony

Dayanara Torres fue cuestionada recientemente sobre su ex, Marc Anthony, del que se separó hace 22 años, pero con quien comparte a sus hijos, Cristian y Ryan.

El momento ocurrió durante una emisión del programa radiofónico ‘Enrique Santos Show’, en el que ella colabora actualmente.

PUBLICIDAD

Dayanara Torres responde si Marc Anthony “es un hombre malo”

En la transmisión del pasado 4 de diciembre se abordó el tema de por qué las mujeres “son tan atraídas de los chicos malos”, explicó Enrique Santos.

En entrevista al respecto, el comunicador Fernando Girón relató una anécdota que vivió con Dayanara Torres.

“Hace unos minutos en la televisión, Enrique, le dije [a Dayanara], nada más dije esto, que, ‘tú habías estado con Marc Anthony’”, contó.

“Me dijo: ‘¿Y tú quieres decir que Marc es un chico malo?’. Yo dije: ‘No, nada más voy a decir que Dayanara estuvo con él. Yo no dije nada’”, agregó.

Ante lo dicho por Girón, Torres únicamente se carcajeó. Segundos después, él fue directo con ella y le preguntó sin rodeos:

“Dayanara: ¿Marc Anthony es un hombre malo o no? ¿O un buen hombre?”.

“Bueno”, respondió ella mientras giraba los ojos, según se aprecia en un video del momento publicado en el Instagram del programa.

Tras dar un pequeño grito, la modelo continuó entre risas: “Espérate. El micrófono no sirve. ¿Qué está pasando?”.

Dayanara estuvo de acuerdo con Santos cuando mencionó que “paz, no guerra”, por lo que no hizo ningún otro comentario.

Dayanara Torres se refirió así a su matrimonio con Marc Anthony

En 2022, Dayanara Torres sorprendió al confesarse con Giselle Blondet, para su podcast ‘Lo que no se habla’, sobre lo que vivió en su matrimonio con Marc Anthony.

“Yo vengo del campo, [era] más sumisa, si [él] me decía tal cosa, pues eso es lo que yo voy a escuchar, o sea, nunca llevaba la contraria, aunque quizá por dentro sabía que yo estaba en lo correcto”, recordó.