Paquita la del Barrio está “sin fuerza en las piernas” y cancela concierto: nuevos detalles sobre su salud

Video Paquita la del Barrio preocupa al aparecer con oxígeno: video

El estado de salud de Paquita la del Barrio volvió a preocupar a sus fans tras la cancelación del concierto que ofrecería el pasado 26 de enero en la Ciudad de México.

La cantante de 77 años anunció que su show sería pospuesto a través de Instagram: "No voy a estar con ustedes porque tuve otras cosas que hacer, no es cierto, estuve un poco enferma de mis piernas y entonces, pues ni modo, tendrán que esperarme para la otra fecha del auditorio", explicó en el video publicado el viernes pasado.

¿Paquita la del Barrio está hospitalizada?

Ante los crecientes rumores, el mánager de Paquita la del Barrio contó cuáles son los padecimientos de la intérprete de 'Rata de dos patas'.

Francisco Torres desmintió que la cantante esté hospitalizada y aclaró que no tiene una enfermedad degenerativa sino que padece problemas de movilidad a causa del dolor en la ciática.

"Me dice, 'mira, de la cintura para abajo mal, de la cintura para arriba y de mi voz, muy bien', pero sí yo creo que lo mejor es posponer porque no logra recuperar esa fuerza en las piernas", explicó para De primera mano el pasado 24 de enero.

Torres recordó que desde hace "tres, cuatro años" Paquita usa una silla de ruedas para viajar y llegar a sus shows, pero lograba dar "ciertos pasos, no estaba completamente inmóvil", lo que no ha ocurrido en días recientes.

"Le ha costado mucho trabajo recuperar esa fuerza en las piernas, anteriormente con una terapia que le daban iba recuperando esa movilidad y en estos días no ha sido posible. Ya se puede parar, va en un ritmo muy lento", detalló.

Hace 3 años Paquita la del Barrio también se vio obligada a cancelar dos conciertos por problemas de la ciática que, según Mayo Clinic, se "refiere al dolor que recorre el trayecto del nervio ciático" que "se extiende desde los glúteos hasta cada una de las piernas".

La cantante tiene que usar oxígeno

Torres reiteró que Paquita la del Barrio necesita usar oxígeno de manera continua por recomendación médica, aunque ella suele ser "un poquito indisciplinada" y deja de usarlo en ocasiones.

" Ella tiene que usar el oxígeno mucho más tiempo, lo usa de manera esporádica, pero lo único que le haría bien sería utilizarlo de forma continua", dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube el pasado 15 de enero para explicar de dónde surgió un video viral donde se ve a Paquita con una cánula de oxígeno y las manos temblorosas durante un palenque de Texcoco en 2020.

La cantante mexicana nunca fumó, pero sufre de problemas pulmonares porque en el pasado estaba permitido el consumo de tabaco en los palenques, bares y centros de espectáculos donde se presentaba.

Los problemas de salud de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio ha enfrentado varios problemas de salud en años recientes.

En 2019 fue hospitalizada por una neumonía y trombosis pulmonar, lo que la llevó a terapia intensiva.

Cuatro años después, en 2023, sufrió dolor en la ciática y una úlcera estomacal que la llevaron a que cancelar algunas presentaciones.