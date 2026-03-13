Ana Bárbara

Papá de Ana Bárbara llama “cazafortunas” a Ángel Muñoz tras acusaciones de infidelidad: "Sucedió lo mismo con ‘El Pirru’"

Don Antero Ugalde habló de Ángel Muñoz, quien está siendo señalado por la periodista Adri Toval de haber engañado con ella a la cantante. El padre de la artista se fue en su contra.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Ana Bárbara habría tomado importante decisión sobre su pareja tras supuesta infidelidad: ¿lo perdonó?

Don Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, se pronunció sobre Ángel Muñoz tras las acusaciones de que le habría sido infiel a la cantante con la periodista Adri Toval.

El padre de la llamada ‘Reina Grupera’ ya anteriormente ha expresado su postura de no querer conocer a la pareja de su hija. Ahora, se lanzó contra él.

Papá de Ana Bárbara llama “cazafortunas” a Ángel Muñoz

La tarde de este 12 de marzo, el creador de contenido Carlos Alberto difundió en su canal de YouTube la plática que sostuvo con Antero Ugalde.

Al preguntarle su “impresión con respecto a todo lo que está saliendo de Ana Bárbara, del engaño”, el señor respondió: “Pues tenía que suceder”.

“Esta niña se confía en todo mundo. Desprecia a toda su familia por irse con el mono ese, ahora tiene que pagar las consecuencias, ¿no?”, añadió.

Él igualmente se pronunció al respecto de que presuntamente Ángel Muñoz “le quería quitar la casa” a la cantautora.

“No, pues ella sabía que era un bandolero el amigo ese. Un cazafortunas, el cabrón”, aseveró tajantemente.

Ugalde recordó que le hicieron la advertencia a la intérprete de ‘Bandido’ acerca del expolicía, pero que ella los ignoró.

“Nunca hacen caso. Sucedió lo mismo con ‘El Pirru’, cuando me dijo que se iba a casar le dije: ‘¿Cómo te vas a casar con ese fulano? ¡No, qué! Dale todo lo que tienes y listo, pero no te cases con él’. Y mira, salió balín”, relató.

“Y ahora con este mono, no, ni siquiera nada, ni lo conocí, ni nada, ni quería conocerlo, ¿para qué?”, agregó, refiriéndose a Ángel, al que calificó como “un mugroso”.

¿Papá de Ana Bárbara buscará reconciliarse con ella?

Ahora que Ana Bárbara estaría pasando por un mal momento, don Antero Ugalde aclaró si existe la posibilidad de que se dé un acercamiento entre ellos.

“¡No, no, no! Yo la verdad no. Me mandó a la fregada y yo no me atrevo a hablarle”, afirmó, tras recordar que ella incluso tuvo problemas con su mamá, María de Lourdes Motta, por Ángel Muñoz.

Él afirmó que la compositora “buscó su camino” pues, si le hubiera consultado, le habría dicho que “calculara” estar con el expolicía, un “ratero”.

“Entre más vive uno, menos entiende: cómo ella […] va y cae en las garras de un chingado mono sin… porque, imagínese, un policía, vividor, cazador de fortunas, ¿a poco no lo vio ella?”, externó.

“Verla hasta sacar a sus hijos por ese fulano, no tiene ‘república’ ella, la verdad”, la criticó. “Que ni me vuelva a hablar Ana Bárbara, yo estoy muerto para ella y listo. No quiero saber nada”.

Ana BárbaraÁngel MuñozEscándalosPolémicaFamososHijos de famosos

