Ana Bárbara Pareja de Ana Bárbara habla ante señalamientos de supuesta infidelidad Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, rompió el silencio ante los señalamientos de supuestamente haberle sido infiel a la cantante con la periodista Adri Toval.

Video Ana Bárbara habría corrido de casa a su pareja tras supuesta infidelidad: los detalles

Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, rompió el silencio ante señalamientos de supuestamente haberle sido infiel a la cantante con la periodista costarricense, Adri Toval.

Este miércoles 11 de marzo fue transmitido, en Siéntese Quien Pueda, el comunicado que Guillermo Pous, representante legal de Ángel Muñoz, le hizo llegar a la comunicadora luego de relatar detalles de una supuesta relación entre ellos durante una entrevista con Jordi Martin, en El Gordo y La Flaca.

“Nos llegó precisamente, por parte del apoderado legal de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, esta carta que le envió el licenciado Guillermo Pous a Adriana de Jesús Toval Sánchez, la supuesta amante de Ángel”, declaró Lucho Borrego.

De acuerdo con el escrito, las declaraciones de Adri Toval resultarían “falsas y tendenciosas” y estarían “provocando un daño evidente a su dignidad”, por lo Ángel Muñoz emprendería acciones legales contra la costarricense.

"Estos supuestos adicionales de difamación, calumnia, injuria y vejación van a tener consecuencias y contingencias de carácter civil o penal".

Así reaccionó Ángel Muñoz ante señalamientos de infidelidad. Imagen Siéntese Quien Pueda



La misiva también serviría como advertencia para la periodista, a quien exhortan, “por única ocasión, a abstenerse de inmediato a continuar con dichas manifestaciones y, en lo sucesivo, de evitar cualquier otra conducta de naturaleza similar, ya sea de forma directa, indirecta o circunstancial o a través de terceros”.

“Ni la libertad de expresión de un particular ni el presunto ejercicio periodístico de un medio de comunicación, bajo el supuesto derecho a comunicar u opinar, les eximen de responsabilidad jurídica cuando se agrede la dignidad de una persona o se vulneran sus derechos fundamentales”, se expresa en el escrito.

¿Qué dijo la periodista de su supuesta relación con Ángel Muñoz?

De acuerdo con el reportero de El Gordo y La Flaca, Adriana Toval lo contactó en días recientes para hablarle de su supuesta relación con Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, alegando que él, supuestamente, dejó de responder a sus mensajes, por lo que considera que si la aventura “se va a terminar”, que “salga a la luz”.

“Me decía que no era feliz con ella, que casi ya no tenía intimidad. Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025”, declaró.

Según la versión de Toval, tendrían un romance desde "septiembre de 2025" y se habrían visto en dos ocasiones para visitar diferentes ciudades de México. Además, mostró supuestos mensajes de texto y capturas de pantalla de sus presuntas videollamadas.

El español igualmente destapó que, según él, Muñoz le confirmó de viva voz que se involucró con Adri Toval, fallándole a la cantautora.