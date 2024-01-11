Paola Suárez tiene “inflamado el cerebro”: revelan nuevos detalles de su salud

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

Luego de la supuesta golpiza que le propinó su novio, José de Jesús Castro, nuevos detalles sobre la salud de Paola Suárez fueron dados a conocer por su mánager Luis Caracheo.

El representante artístico de la amiga de Wendy Guevara reveló que los médicos no han podido emitir un diagnóstico certero por los edemas que presenta, sobre todo en el ojo y en el cerebro.

“Los doctores están esperando que se desinflame un poco el ojo porque tiene un derrame interno y tiene una contusón. El tabique se lo desvió y el cerebro lo tiene inflamado”, compartió este 11 de enero en el programa colombiano ‘Lo sé todo’.

“Los doctores están esperando a que se desinflame un poquito esa área de la cara para dar un diagnóstico exacto o más certero del tratamiento o del procedimiento que le van a realizar”, explicó.

Fiscalía de Guanajuato investiga supuesta agresión a Paola Suárez

Luis Caracheo compartió que luego de que se hiciera pública la supuesta agresión a ‘La Patitas’, el Ministerio Público, así como la Fiscalía de León, Guanajuato, se pusieron en contacto con la influencer, por lo que ya se encuentran investigando los hechos.

Paola Suárez se recupera de los golpes que supuestamente le propinó su novio. Imagen Paola Suárez / Instagram



Además confirmó que Paola Suárez ya levantó su denuncia en contra de su novio José de Jesús Castro, con quien horas antes se había comprometido.

“Por parte de Paola, desde ayer, el Ministerio Público acudió a las instalaciones del hospital donde está internada y pues al parecer, por lo que ya hemos visto, el chico ya dio la cara… también va a interponer una demanda en contra de Paola o al menos eso vi en redes sociales”, comentó al mismo medio.

Más tarde, en entrevista con ‘De Primera Mano’, el mánager de ‘Las Perdidas’ informó que “los abogados de Paola se están encargando de todo”, por lo que tenía “información vaga”.

Paola Suárez reaparece en redes tras supuesta agresión: su ojo no está en riesgo

Al rededor de las 6 de la tarde de este jueves, Paola Suárez reapareció junto a su amiga Evelyn Hernández en su canal de YouTube par a dar una actualización sobre su estado de salud, detallando que si bien aún no puede abrir su ojo, éste no presentará mayores complicaciones.

Paola Suárez muestra algunas de sus heridas en Instagram. Imagen Paola Suárez / Instagram



“Gracias a mi padre Dios y a los doctores de aquí del Regional, Paola está bien de su ojito, no se le complicó, hermanas. Bendito sea mi padre Dios ya entregaron los resultados”, comentó su amiga antes de finalizar la transmisión en vivo.

Minutos antes, Paola Suárez había mostrado algunas de sus heridas en sus historias de Instagram, donde recalcó que ya había presentado una denuncia contra su novio.

“Traigo todo el cuerpo con moretones", mencionó en su breve publicación.