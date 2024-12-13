Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá

Video Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete

Eduardo Verástegui arremetió nuevamente contra Wendy Guevara, ahora, debido a su deseo de convertirse en mamá algún día.

Por medio de X (antes Twitter), el actor compartió una imagen en la que se retoma que la ‘influencer’ “quiere tener hijos”.

En reacción, el también excantante dijo en un mensaje: “Los niños no son juguetes o productos que puedas intercambiar como si fueran objetos de tu propiedad”.

Eduardo Verástegui afirma que Wendy Guevara no sería “madre”

Además de referirse a la infancia, Eduardo Verástegui se pronunció sobre cómo considera debería ser llamada Wendy Guevara en caso de lograr su anhelo.

“En su caso, si este vato llega a tener un hijo, sería padre, no madre”, escribió en su dura misiva de la mencionada red social.

“Los caprichos de los hombres tuneados no tiene por qué pagarlos los más inocentes de nuestra sociedad”, aseguró igualmente.

Quien fuera estrella de telenovelas como ‘Soñadoras’, que puedes ver aquí en ViX, expuso su descontento con que se difunda que la creadora de contenido pretende procrear.

“Él y todos los medios que quieran vender la idea de que puede ser ‘madre’ si quiere, propagan una ideología aberrante que tenemos que erradicar de la educación, de la cultura y de cada rincón del país”, concluyó.

Luego de que sus palabras generaran controversia, Verástegui se defendió con otra misiva: “Si un vato tiene un hijo, ese vato es padre. ¿Cuál es la polémica?”.

Eduardo Verástegui se pronunció en contra de Wendy Guevara ante su deseo de ser mamá. Imagen Eduardo Verástegui/X

Estas declaraciones de Eduardo llegan a dos meses de que cuestionara la identidad de género de Guevara, asegurando que “es un vato”.

La protagonista de ‘Un amor viejoo en París’, quien es una mujer trans, le contestó que es “doble moral” y prefirió no prestarle mayor atención.

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre ser mamá?

En entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!, Wendy Guevara compartió que ha considerado tener bebés en algún momento.

“La maternidad yo creo que más adelante”, indicó, “porque ahorita quiero trabajar, disfrutar, bailar, hacer reír a la gente y ayudar a mi familia”.

Afirmó que, una vez logradas esas metas, buscaría una criatura: “No importa si yo lo tengo que hacer con una chava […] me gustaría más rentar un vientre que adoptar”.