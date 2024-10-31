Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida

¿De qué trata la serie 'El secreto del río'?

‘El secreto del río’, de Ernesto Contreras, es una serie de Netflix que relata la historia de dos amigos de infancia que ocultan un terrible secreto. Los chicos vuelven a encontrarse en la adultez, pero uno de ellos decidió mostrarse tal y como es: una muxe. Es entonces que el secreto de su niñez cobra vida y deberán hacer algo al respecto.

¿Quiénes son las muxes que aparecen en 'El secreto del río'?

En ‘El secreto del río’ podemos encontrar más de un personaje muxe. Las muxes son consideradas 'el tercer género' dentro de su cultura, situada principalmente en la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, México.

Se trata de personas que nacen bajo el sexo biológico masculino, pero su expresión de género no se apega a la masculinidad tradicional, sino que es femenina. Es decir, las muxes cumplen con un rol femenino en su vida familiar y social.

La Bruja de Texcoco es Sognare en 'El secreto del río' Imagen Cortesía Netflix / Instagram La Bruja del Río



La serie de Ernesto Contreras nos permite adentrarnos en la vivencia de dos muxes, Solange y Sicarú, siendo la primera una mentora de la segunda. Solange, al acompañar a Sicarú en la búsqueda de su identidad, le explica su experiencia como muxe:

“Puedes tener la fuerza de un hombre y el corazón y el espíritu de una mujer, eso es ser muxe”.

¿Por qué Wendy Guevara vivió algo similar a lo que muestran en 'El secreto del río'?

Wendy Guevara es originaria de León, Guanajuato. Cuando comenzó su transición, se apoyó en la amistad de otra mujer trans de León: Lucero Nava, conocida por sus amigas como simplemente ‘Nava’. Para Wendy y sus amigas, ‘Las Perdidas’, Lucero fue algo así como una figura materna. De hecho, se refieren a ella como la ‘Reina Madre’ y como narraron en el podcast ‘Pinky Promise’, fue Nava quien le puso el nombre a cada una.

“A todas nos bautizó con el nombre, a Wendy, a Paola, a Grecia, a Salma, a todas (...) antes de empezar todo esto, antes de tener lo que tenemos, a todas nos bautizó, a Kimberly, a Karina. Ella nos impulsó un poco más a salir del clóset, a defendernos de la sociedad”.



Una de las escenas más tristes de ‘El secreto del río’ transcurre cuando una muxe, Solange, muere. A pesar de haber vivido bajo una expresión femenina a lo largo de su vida, la familia de Solange opta por darle un funeral con ropa de hombre. Además, le cortan el pelo a pesar de que Solange siempre había amado sus trenzas. Lo mismo ocurrió con Lucero Nava, según platicaron Wendy Guevara y Evelyn Hernández en un ‘live’ de TikTok:

“La familia de Nava hizo lo mismo. Su última voluntad de Nava fue que la vistiéramos de mujer y la maquilláramos, y su familia no permitió que Nava se fuera vestida como ella tanto quería y le gustaba”.

Imagen Instagram

Así ha hablado Wendy Guevara sobre la discriminación que sufren las mujeres trans

Wendy Guevara se ha consolidado como la mujer trans más conocida del espectáculo en México. Si bien ella ha expresado que no está ‘para educar a nadie’, al respecto, no ha dudado en contar lo difícil que puede ser la experiencia de las mujeres trans en México.

En 2023, por ejemplo, una mujer trans fue discriminada cuando intentó usar el baño de mujeres en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. Wendy, al ser cuestionada sobre su opinión al respecto, respondió:

“Yo ya lo viví, me pasó en León, Guanajuato, en un baño que está subterráneo ahí en el centro de la ciudad. A mí y a mi amiga Grecia no sacaron (…) es horrible, te sientes super denigrada, te sientes super triste, es una cosa horrible, de verdad, le mando un beso y un abrazo a esta chica”.



Por otra parte, la infancia de Wendy y sus primeros años de transición fueron también complicados. Esto especialmente por la relación con su padre, quien temía por la vida de su hija. El señor Francisco Guevara reveló en una entrevista:

“La verdad, yo siempre andaba con temor de que la mataran o le hicieran daño. Cuando yo era adicto y caía en la cárcel, veía que cuando llegaba una persona homosexual o transexual los trataban muy mal y los golpeaban. Entonces, cuando Wendy caía en los separos yo rápido le decía a mi mujer ‘tengo que ir a sacarla`, aunque su mamá decía ‘déjala para que aprenda’”.



Afortunadamente para ella y su familia, la vida de Wendy dio un giro radical cuando saltó a la fama como una de ‘las perdidas’ y posteriormente triunfó en La casa de los famosos México. Hoy Wendy Guevara es un ejemplo de superación, además de ser querida por su divertida personalidad y gran corazón.