Hospitalizan a Paola Suárez de Las Perdidas: habría recibido golpiza de su novio

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

La tarde de este miércoles Wendy Guevara reportó la hospitalización de su amiga Paola Suárez tras una supuesta golpiza de su novio Jesús, con quien acababa de comprometerse horas antes.

La integrante de ‘Las Perdidas’ reveló en una transmisión en vivo de YouTube que su compañera había sido brutalmente lastimada durante la madrugada de este 10 de enero.

Además, dio a conocer que Paola Suárez requeriría de una cirugía, pues presentaba "un hematoma en el ojo" y tenía "el tabique desviado", lesiones por las que los médicos esperaban no existieran daños en la córnea.

Paola Suárez habría sido golpeada por su novio horas después de comprometerse. Imagen Paola Suárez / YouTube



“Les voy a explicar, su novio la golpeó. Yo no había querido decir nada (...) ya sabíamos, pero no habíamos querido decir nada por respeto a ella. No puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado, necesita una cirugía”, detalló desde el canal de YouTube de Paolita Suárez.

¿Qué le pasó a Paola Suárez?

Según Wendy Guevara, alrededor de las 7 de la mañana de este miércoles, 'La Patitas' se habría acercado a un grupo de personas para pedir ayuda luego de las presuntas agresiones de su prometido. La influencer fue trasladada al Hospital Regional, lugar del que no habría querido moverse pese a la insistencia de sus amigas.

De acuerdo con la ganadora de 'La Casa de los Famosos México', Paola Suárez denunciará las supuestas agresiones de su novio en cuanto le sea posible.

Paola Suárez acusa a su novio de propinarle brutal golpiza

A través de su cuenta de Instagram, Paola Suárez señaló a su novio Jesús como su agresor. En su publicación, la originaria de Monterrey, Nuevo León, manifestó que estaría a punto de perder su ojo izquierdo. Asimismo, reveló que presenta fractura de costillas.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho", señaló la noche de este miércoles. "Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebrante (sic) 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo", acusó.

Paola Suárez señala a su novio de haberla golpeado. Imagen Paola Suárez / Instagram



Finalmente, Paola Suárez narró en su publicación que los hechos ocurrieron horas después de haberse comprometido con su novio.

"Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", acotó.

El compromiso de Paola Suárez

Paola Suárez, famosa por su video viral de 'Las Perdidas' junto a Wendy Guevara, se comprometió con su novio Jesús el pasado 9 de enero en medio de una reunión casual.