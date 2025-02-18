Wendy Guevara

¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos

Wendy Guevara fue presentada como la sexta Desigual y, en su debut, hizo varias confesiones y hasta una advertencia.

No te pierdas a Wendy Guevara en Desiguales de lunes a viernes a las 3p/2c por Univision.

Por:
Univision
Video Wendy Guevara es la sexta Desigual

Wendy Guevara se convirtió en la sexta Desigual este lunes 17 de febrero, durante la celebración del primer aniversario del show.

La famosa 'influencer' no pudo ocultar su emoción por unirse a Desiguales, "yo sé que nos vamos a llevar superbién porque el día que vine me trataron superlindo", dijo a su llegada.

Wendy hace advertencia en su debut como Desigual

Wendy Guevara dijo estar feliz porque sabe que en Desiguales "te dejan ser tú" e incluso advirtió entre risas que dará su opinión "así Migbelis no esté de acuerdo".

'La Perdida' aplaudió que junto con Adamari López, Migbelis Castellanos, Adamari López, Karina Banda y Nancy Álvarez tendrá la oportunidad de "debatir bien padre todo".

Wendy quiere encontrar el amor

La mexicana confesó que cuando recibió la noticia de que sería parte del programa pensó en el clima cálido "delicioso" de Miami. Además, compartió su deseo por encontrar una pareja con su cambio de residencia.

" ¡Ay! ojalá que aquí encuentre el amor, yo sí necesito bastante".

Sus compañeras le preguntaron si estaría dispuesta a participar en el reality show Enamorándonos para encontrar novio, pero su respuesta fue contundente.

"¡Ay no!, yo hasta que hagan de amor de un día me encantaría, para casarme y todo eso no", dijo entre risas.

Wenbdy Guevara se une al show Desiguales.
Wenbdy Guevara se une al show Desiguales.
Imagen Mezcalent

¿De qué tema le da miedo hablar en Desiguales?

Wendy Guevara se ha dado a conocer por ser una persona que dice lo que piensa, por lo cual esta "agradecida" de que la hayan invitado al exitoso proyecto de Univision.

"Cada cabeza es un mundo y nada más hay que respetar las decisiones de cada quien y lo que piensa cada quien".

Confesó que está lista para hablar de todo tipo de temas, incluyendo los de religión, aunque prefiere no tocar tanto la política y los de la comunidad LGBTIQ+.

"No me gusta mucho hablar mucho así del tema de la comunidad gay, la gente heterosexual, pero está padre que ahora me den la oportunidad (…) La verdad política sí lo toco con pincitas porque a veces la gente se molesta mucho".

"De religión no me da tanto miedo porque mi mamá es muy católica y a cada rato me agarro del chongo con ella, pero fuerte", sin embargo, la 'influencer' señaló que sí es creyente.

