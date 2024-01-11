Novio de Paola Suárez habla tras presunta golpiza a La Perdida: acusa que ella lo 'ahorcó'

Video En video: Paola Suárez saltando del balcón, tras la agresión de su novio

Paola Suárez, de Las Perdidas, fue hospitalizada la noche de este 10 de enero tras ser presuntamente golpeada por su novio en León, Guanajuato, según reportó Wendy Guevara a través de un en vivo en YouTube.

En la grabación, la ganadora de La Casa de los Famosos México mostró a La Perdida desde la cama de un hospital y detalló las lesiones que sufre su amiga.

"No puede hablar ahorita porque le duele, tiene un hematoma en el ojo y tiene el tabique desviado, necesita una cirugía”, contó.

Tras la denuncia pública en su contra, José de Jesús Castro Gómez, prometido de Suárez, reapareció públicamente para dar su versión de los hechos.

Prometido de Paola Suárez asegura que “estaban drogados” y que ella “lo ahorcó”

Horas después de la grabación de Paola Suárez, comenzó a circular en redes sociales un video en el que aparece su prometido hablando sobre lo sucedido.

En el testimonio que fue retomado por TVyNovelas en su cuenta de Instagram, el acusado afirmó que no se está escondiendo y que también procederá legalmente contra su pareja.

“ Yo no me estoy escondiendo, de hecho yo estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda en contra de ella. Todo lo que dicen en redes sociales de que estoy prófugo, que me estoy escondiendo no es cierto y por eso estoy aquí para dar la cara”, afirmó en el video publicado la noche del 10 de enero.

Castro Gómez aseguró que tanto él como la amiga de Wendy Guevara "andaban drogados".

“ Andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, y al lado de su cama hay una lámpara, de ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué”, sentenció.

Sobre las versiones que lo señalan de haber aventado a Paola Suárez de un balcón, el novio de ‘La Perdida’ aseguró que "no es cierto".

“De lo que dicen que yo la aventé del balcón no es cierto porque yo ya estaba afuera y, como vive en una privada, el guardia vio cuando se aventó. Tiene cámaras en su casa. No recuerdo a qué hora fue, pero eran como las 6 o 7 de la mañana”, relató.

Ante la situación que está viviendo, José de Jesús afirmó que teme por su seguridad, pues supuestamente ha recibido amenazas, incluso, de Paola Suárez.

“Temo por mi seguridad y por la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir que ‘me van a matar’, que ‘van a ir por mí’ o que ‘van a contratar gente para que me maten. Ella (Paola Suárez) me amenazó, me dijo que tiene el suficiente dinero para mandarme a matar”, afirmó.

Paola Suárez lanza reproche a su prometido tras golpiza

Mientras el joven se defendía y afirmaba que la influencer lo atacó al punto de ahorcarlo, Paola Suárez utilizó su perfil personal de Instagram para lanzar un reproche contra su prometido.

Con una foto desde el hospital, Paola Suárez recriminó a su pareja lo que sucedió y afirmó que jamás imaginó que llegaría a tal grado.