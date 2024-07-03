Pablo Lyle

El panorama legal de Pablo Lyle volvería a complicarse: podría recibir una sanción

La renuncia del equipo de abogados de Pablo Lyle complicó la situación y ahora la corte le hizo una advertencia al actor.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video "Mi familia dejó de serlo": Esposa de Pablo Lyle revela cómo viven ella y sus hijos sin el actor

El futuro legal de Pablo Lyle continúa siendo incierto tras darse a conocer el 11 de junio que su equipo legal había renunciado al caso por "diferencias irreconciliables" que les "impiden puedan seguir trabajando juntos", especifica el documento que el abogado Philip Reizenstein presentó a la corte de Florida.

Esto ha provocado que la apelación a la sentencia del actor de 5 años de prisión y 8 de libertad condicional siga pendiente, además de la demanda civil que interpuso la familia del fallecido Juan Hernández para recibir una indemnización por los daños provocados.

Aunque se desconocen las "causas irreconciliables" que provocaron que la firma del abogado Philip Reizenstein haya renunciado, se sabe que Pablo Lyle atraviesa por problemas económicos al no tener ingresos porque su estatus migratorio en Estados Unidos es irregular.

Tras quedarse sin equipo legal, el actor quedó "a cargo del departamento de correccionales del estado de Florida" hasta que encuentre un nuevo equipo que lo represente. Sin embargo, la corte hizo una advertencia a Lyle.

Pablo Lyle podría ser penalizado

La corte de Florida aceptó la renuncia de los abogados, pero hizo una advertencia a Pablo Lyle y le ordenó encontrar un nuevo equipo legal, el cual deberá presentar a través de una carta en un periodo máximo de 20 días, pues de lo contrario lo podrían sancionar.

Desde el 3 de febrero de 2023 el actor cumple una condena de 5 años de prisión por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

