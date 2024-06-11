Pablo Lyle

Pablo Lyle sufre revés: sus abogados renuncian a su caso alegando diferencias irreconciliables

Desde hace más de un año, el actor cumple una condena en una prisión de Florida por el delito de homicidio involuntario. Este 11 de junio trascendió que sus abogados renunciaron a su caso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Ex de Pablo Lyle presume el look que le hizo su nuevo novio estilista: así luce ahora

Pablo Lyle sufre un nuevo revés en su caso. El pasado 10 de junio se realizó una audiencia virtual sobre el proceso legal del actor, quien desde el 3 de febrero de 2023 cumple una condena de 5 años de prisión por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

Los abogados del actor buscaban reducir esta condena por lo cual se habría llevado acabo la audiencia virtual, sin embargo, se divulgó que la defensa del intérprete de 37 años renunció a su caso.

PUBLICIDAD

Más sobre Pablo Lyle

¿Qué ha sido de la exesposa de Pablo Lyle a 2 años de que fue sentenciado?: su historia
0:59

¿Qué ha sido de la exesposa de Pablo Lyle a 2 años de que fue sentenciado?: su historia

Univision Famosos
Así lucen los hijos de Pablo Lyle a 5 años de la tragedia que cambió sus vidas
1:09

Así lucen los hijos de Pablo Lyle a 5 años de la tragedia que cambió sus vidas

Univision Famosos
Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido
1 mins

Exesposa de Pablo Lyle reaparece junto a sus hijos y muestra cuánto han crecido

Univision Famosos
Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado
2 mins

Pablo Lyle tendría posible esperanza de evitar pagar millonaria suma tras ser demandado

Univision Famosos
Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización
2 mins

Pablo Lyle en medio de demanda millonaria: esta es la suma que tendría que pagar de indemización

Univision Famosos
Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir
2 mins

Trasladan a Pablo Lyle a prisión de “menor seguridad”: el actor estaría a poco tiempo de salir

Univision Famosos
Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?
0:49

Papá de Pablo Lyle reaparece a 2 años de que el actor recibió sentencia: ¿cuándo saldría de prisión?

Univision Famosos
Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión
1:12

Pablo Lyle recibe visita de sus hermanos en la cárcel y se aclara su posible salida de prisión

Univision Famosos
¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe
2 mins

¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe

Univision Famosos
Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?
1:02

Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?

Univision Famosos

“Pablo no estuvo presente. Trasciende que su defensa desistió por diferencias irreconciliables”, se informó en el programa Hoy este 11 de junio.

Abogados de Pablo Lyle
Abogados de Pablo Lyle
Imagen Mezcalent


Asimismo, se señaló que en caso de que Pablo Lyle no cuente con un nuevo equipo legal, le será asignado uno de oficio.

“El juez solicitó otra fecha de corte, y si aún no tiene equipo jurista, le será asignado un abogado de oficio”, se mencionó.

La sentencia de Pablo Lyle: ¿cuántos años pasará en prisión?

El 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle recibió una condena de 5 años de prisión y 8 en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario.

Pese a que el actor llevaba casi cuatro años en arresto, únicamente le fueron tomados en cuenta los cinco meses que llevaba en prisión y no los años que pasó en arresto domiciliario.

El actor podría salir de prisión en septiembre de 2027, si es que su nuevo equipo legal no consigue una reducción en su condena.

Relacionados:
Pablo LyleFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD