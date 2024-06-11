Pablo Lyle sufre revés: sus abogados renuncian a su caso alegando diferencias irreconciliables

Video Ex de Pablo Lyle presume el look que le hizo su nuevo novio estilista: así luce ahora

Pablo Lyle sufre un nuevo revés en su caso. El pasado 10 de junio se realizó una audiencia virtual sobre el proceso legal del actor, quien desde el 3 de febrero de 2023 cumple una condena de 5 años de prisión por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

Los abogados del actor buscaban reducir esta condena por lo cual se habría llevado acabo la audiencia virtual, sin embargo, se divulgó que la defensa del intérprete de 37 años renunció a su caso.

PUBLICIDAD

“Pablo no estuvo presente. Trasciende que su defensa desistió por diferencias irreconciliables”, se informó en el programa Hoy este 11 de junio.

Abogados de Pablo Lyle Imagen Mezcalent



Asimismo, se señaló que en caso de que Pablo Lyle no cuente con un nuevo equipo legal, le será asignado uno de oficio.

“El juez solicitó otra fecha de corte, y si aún no tiene equipo jurista, le será asignado un abogado de oficio”, se mencionó.

La sentencia de Pablo Lyle: ¿cuántos años pasará en prisión?

El 3 de febrero de 2023, Pablo Lyle recibió una condena de 5 años de prisión y 8 en libertad condicional por el delito de homicidio involuntario.

Pese a que el actor llevaba casi cuatro años en arresto, únicamente le fueron tomados en cuenta los cinco meses que llevaba en prisión y no los años que pasó en arresto domiciliario.