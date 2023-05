Viuda de Juan Hernández reacciona a la posibilidad de que Pablo Lyle sea deportado a México

"Por qué razón, yo me pregunto, ¿por qué es una figura pública?, ¿por qué es artista? Eso lo hace otra persona y tiene que cumplir. No es justo que haya hecho un crimen en los Estados Unidos y lo quieran deportar a su país para que no cumpla, eso no es justo. Hay una madre que está llorando todas las noches, que el día 7 cumple 92 años, un nieto que no pudo disfrutar de su abuelo, un hijo que lo vio unos años nada más y a mí que me dejó sola", se quejó.