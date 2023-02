El emotivo testimonio de la esposa de Pablo Lyle que lo hizo llorar: "He sido testigo de tu dolor"

"Me parece difícil describir cómo encontré a Pablo en México el día después de haberse enterado que había fallecido el señor Juan Ricardo Hernández. Creo muy difícil compartirles el sentimiento de lo que vi. Pablo estuvo vomitando, no podría dejar de llorar, no se podía levantar, no podría creer que el señor había trascendido", narró al borde de las lágrimas.