¿Pablo Lyle saldrá antes de prisión y ya tiene propuesta de trabajo? Esto se sabe

El productor Juan Osorio estaría dispuesto a ayudar a Pablo Lyle en su reinserción social luego de que cumpla su condena de 5 años en una prisión de Miami, Florida.

Elizabeth González
Video Pablo Lyle a dos años de ser declarado culpable, ¿podría salir de la cárcel?

Pablo Lyle estaría a dos años de salir de prisión y el actor ya tendría una propuesta de trabajo.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, el productor Juan Osorio expuso sus deseos de ayudar al actor en su reinserción social. Incluso, aseguró que sería uno de los primeros actores en ofrecerle trabajo en una telenovela.

“Pablo, saliendo de este suceso, sería yo de los primeros que con los ojos cerrados, le ofrecería una novela, porque sé quién es”, explicó.

¿Pablo Lyle podría salir antes de prisión?

Ante las dudas que generaron los comentarios del productor mexicano, quien supuestamente habría dado a entender que saldría antes de prisión, Andrea Legarreta aclaró este 7 de enero que la sentencia de Pablo Lyle sigue siendo la misma y que no estaría próximo a quedar en libertad.

“Al respecto de lo de Pablo, no es real, él, eh… no ha cambiado la sentencia, no es real, ayer estuve hablando con Silvia, su hermana, y por eso es que, pues, lo estoy externando. No me tomaría la libertad de hablar por hablar”, comentó en Hoy.

“Dice que mucha gente les ha llamado, ‘que ¿si es cierto que Pablo saldrá antes de la fecha que más o menos tienen estipulada?’, y bueno, pues no, él sí, su comportamiento sin duda es excepcional”, subrayó.

La presentadora insistió en que la “fecha aproximada” para que Pablo Lyle salga de prisión es “a finales de 2026”.

“La idea es que con el tiempo, también mes a mes, se quitan, se restan días, pero esto es normal, no solo a Pablo, sino a todos dependiendo, obviamente, también su comportamiento”, sentenció.

¿Cuándo sale Pablo Lyle de prisión? Revelan posible fecha

En agosto de 2024, Ana Araujo reveló a ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, Pablo Lyle podría quedar en libertad “en diciembre de 2026” por “buen comportamiento”. Sin embargo, insistió que esa decisión estaba en manos de las autoridades estadounidenses.

“Lo poco que yo sé es que lo menos que puedes hacer allá es el 85 por ciento de tu sentencia, entonces, nosotros, pensando que por buen comportamiento él pudiera salir en esas fechas, más no sabemos”, dijo.

Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión, más 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, quien falleció en 2019 a causa de un traumatismo provocado por un golpe que el protagonista de ‘Mi adorable maldición’ le propinó tras una discusión.

