Pablo Lyle podría quedar en libertad: actriz celebra “la buena noticia”

Pablo Lyle podría quedar en libertad “por buen comportamiento”, según dio a conocer su exesposa, Ana Araujo, en agosto pasado. Al respecto, Regina Blandón expresó, nuevamente, su apoyo al actor.

En entrevista con ‘Venga la alegría’, la actriz habló del proceso legal que enfrenta Pablo Lyle en una prisión de Miami, Florida, por el delito de homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández.

“Pablo es lo máximo, estuvimos siempre muy en contacto”, declaró en el show mexicano del 27 de septiembre.

Aunque Regina Blandón lamentó lo sucedido con el actor en 2019, celebró la posible libertad de Pablo Lyle en los próximos meses.

“Son cosas de la vida que pasan y esperemos que sí (salga), que sean buenas noticias, y siempre mandando mucho amor y buena vibra”, expresó.

“Nos puede pasar a cualquiera, a quien sea, sobre todo también, de tanto juicio alrededor… Tenemos que ser más empáticos y tratar de ponernos en los zapatos de quien está al frente”, agregó.

Desde la detención de Pablo Lyle, Regina Blandón fue una de las actrices que expresó su apoyo, en varias ocasiones, al actor. Incluso, cuando se dio a conocer su sentencia de 5 años en prisión, más 8 en libertad condicional, la intérprete hizo pública su solidaridad.

“Soy totalmente solidaria (con Pablo Lyle). Es terrible estos tres años que hemos estado acompañándolo a él, a su familia, pero bueno así es y le queremos, yo lo sigo admirando, queriendo y respetando, pues aquí estamos”, declaró en 2023.

¿Cuándo sale Pablo Lyle de prisión?

En agosto pasado, Ana Araujo reveló a ‘Sale el Sol’ que, si todo salía bien, Pablo Lyle podría quedar en libertad “en diciembre de 2026” por “buen comportamiento”.

“Lo poco que yo sé es que lo menos que puedes hacer allá es el 85 por ciento de tu sentencia, entonces, nosotros, pensando que por buen comportamiento él pudiera salir en esas fechas, más no sabemos”, subrayó.