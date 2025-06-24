univision famosos

Orlando Bloom y Katy Perry habrían terminado su relación y compromiso, reportan

El actor y la cantante estarían separados, según fuentes de TMZ. Orlando Bloom y Katy Perry han estado juntos durante 9 años y tienen una hija.

Univision picture
Por:Univision
Video Katy Perry es la mejor amiga de la ex de su esposo: Orlando Bloom dejó claro que las quiere a ambas

Orlando Bloom y Katy Perry terminaron, reporta TMZ este martes. Según fuentes del sitio web de entretenimiento, todo indica que el actor ya no está comprometido con la cantante y se espera que pronto haga su "debut como hombre soltero".

Bloom se estaría preparando para asistir a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez con la intención de "divertirse a lo grande".

Las fuentes describen a Bloom como "el alma de la fiesta" y afirman que planea "bailar sin parar". Incluso se menciona la posibilidad de que Orlando se escape con Leo DiCaprio para ir de bar en bar.

TMZ reporta que, según una de sus fuentes, si bien el "90% de las personas en la boda son un poco aburridas", el "10% son realmente divertidas, incluyendo a Orlando, Leo y Jeff (Bezos)", asegurando que "¡Será una gran fiesta!".

Anteriormente ya se había especulado sobre una separación entre Orlando Bloom y Katy Perry y el mismo medio informó que ella no asistiría a la boda.

Aunque Perry se encuentra en medio de su gira mundial, las fuentes señalan que "claramente hay problemas en el paraíso". Se anticipa que estos "problemas" podrían hacerse "muy evidentes" durante los eventos de esta semana en Venecia.

Esta no sería la primera vez que la pareja sufre una ruptura. En 2017 terminaron tras "una fuerte discusión", según Elle, pero se reconciliarion ocho meses después.

Orlando Bloom y Katy Perry iniciaron su relación en 2016 y cuatro años después tuvieron a su única hija en común: Daisy Dove.

