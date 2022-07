Violeta Isfel tuvo un hijo a los 18 años: Omar ahora tiene esa edad y sigue sus pasos

Para ser más precisos, Violeta Isfel debutó en la maternidad cuando tenía apenas 18 años. Lo sorprendente de su historia no solo es que supo triunfar y sacar adelante a su hijo, también se tuvo que enfrentar a un difícil ambiente de violencia familiar.

Esta es la historia de la actriz de 'Una familia con suerte', telenovela que puedes ver gratis en ViX.

Violeta Isfel siempre quiso ser madre

Con tan solo 15 años, salió de su casa de sus padres por decisión propia y se fue a vivir con su entonces novio, Rommel Ramírez, y su familia.

Durante un par de años, siguió estudiando para ser actriz y buscó más oportunidades para salir en telenovelas, pero a los 17 años, decidió que también quería ser mamá.

En entrevista con el programa ‘El minuto que cambió mi vida’ el pasado mayo, comentó que:

“(Yo) decía ‘ay, es que sí, yo voy a ser mamá, porque la familia…’”.



De hecho, intentó concebir por 9 meses, pero no lo lograba porque “tenía matriz infantil”, según le dijo su ginecóloga. Finalmente, en diciembre del 2003 dio a luz a un varón a quien le puso de nombre Omar.

Violeta Isfel vivió violencia por parte del padre de su hijo

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas para ella. Según relató en la misma entrevista, “a modo de agradecimiento” por abrirle las puertas de su hogar, les daba a sus suegros gran parte de su único ingreso (una beca del CEA) y también se encargaba de las labores domésticas de la casa.

Adicionalmente, su novio, Rommel, tenía un severo problema de alcoholismo.

“Omar (de bebé) no podía llorar, Omar no podía hacer un escándalo porque entonces me regañaban horrible”, recordó.



Sin embargo, en una ocasión (no especificó la fecha), el bebé no dejaba de llorar, pidiendo más comida de la que Violeta ya la había preparado. Esto molestó tanto a su entonces pareja que levantó al pequeño y “quiso sacarlo”, entre gritos de “este niño va a aprender, que la chin…”.

En ese momento, la joven reaccionó, lo detuvo y lo confrontó;

“Como yo no le decía nada y ese día sí me atreví a hablar, (...) se enoja, levanta la mano y hace esto (poner un puño). No sé cómo, le dije ‘¿vas a hacerlo? (golpearla) vas, pero aquí (en el rostro), donde se me note”.

Violeta Isfel salió adelante como mamá soltera

Después de ese episodio, decidió salir de la casa de sus suegros y criar al joven como una mamá soltera.

Según sus testimonios, intentó que su padre e hijo tuvieran una relación a pesar de que ellos ya no estaban juntos, pero él nunca le pasó manutención y en una ocasión hasta intentó robarse al niño.

Por ello, Violeta Isfel y su hijo terminaron distanciándose por completo de su progenitor.



Por su parte, la actriz no ha dudado en mostrar al joven frente a las cámaras, posando con él en eventos o en redes sociales.

De hecho, a través de sus plataformas digitales, ambos han dejado ver que tienen una muy buena relación, además de que se han dedicado tiernas palabras de cariño.

Su vínculo es tal, que en enero de este 2022, la actriz reveló que su hijo (quien ya alcanzó la mayoría de edad legal en México) desea iniciar un proceso para deshacerse de su apellido paterno.

Omar, el hijo de Violeta Isfel, ya tiene 18 años y es actor como ella

El pasado diciembre, el joven cumplió los 18 años de edad y la actriz lo celebró con una publicación en Instagram en la que “bendijo” su vida.

En abril de este año, la estrella de telenovelas compartió en su cuenta de Instagram que se encuentran trabajando juntos en una película, cuyo título no reveló.