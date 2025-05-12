Muertes de famosos

Revelan causa de muerte de ‘Okay Baby’, estrella de TikTok que falleció en trágico accidente

Preston Ordone murió en un trágico accidente automovilístico el 24 de abril. El pequeño era conocido en TikTok como ‘Okay Baby’ por sus virales videos.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Muere ‘Okay Baby’, estrella de TikTok a los 2 años: ¿qué le pasó?

La causa de muerte de ‘Okay Baby’ fue revelada este lunes 12 de mayo por la policía de Luisiana, Estados Unidos.

Según pudo confirmar People, el pequeño Preston Ordone falleció a consecuencia de “heridas con fuerza contundente debidas a un choque de auto”, ocurrido el 24 de abril pasado. Debido a esta situación, la oficina del forense de The St. Tammany Parish catalogó su muerte como “un accidente”.

PUBLICIDAD

¿Qué le pasó a ‘Okay Baby’?

Más sobre Muertes de famosos

Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel
2 mins

Muere Camilo Ochoa 'El Alucín': él era el famoso 'influencer' y sus presuntos vínculos con cártel

Univision Famosos
Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'
2 mins

Famoso 'influencer' vinculado a cártel pidió "más 'haters'" antes de morir: el caso de 'El Alucín'

Univision Famosos
Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa
2 mins

Muere famoso 'influencer' mexicano vinculado a cártel: así le quitan la vida a Camilo Ochoa

Univision Famosos
Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda
1 mins

Muere conocida pareja de 'youtubers' en accidente en la montaña: tenían planes de boda

Univision Famosos
Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro
2 mins

Muerte de diseñadora Martha Nolan O'Slatarra: investigación da "impactante" giro

Univision Famosos
Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”
2 mins

Muere presentadora justo el día de su cumpleaños: estaba “atravesando por un momento de crisis”

Univision Famosos
Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra
1:06

Muere madre de Jeff Bezos: así despidió Lauren Sánchez a su suegra

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe
1 mins

Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida
2 mins

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

Univision Famosos
El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 
1:00

El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 

Univision Famosos

‘Okay Baby’ perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba junto a sus padres se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

Tras el incidente, el bebé, de 2 años, fue trasladado de emergencia al hospital, donde falleció “a consecuencia de las lesiones”.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Preston, quien iba sentado en la parte trasera, viajaba “incorrectamente en una silla de seguridad infantil”. Sin embargo, esta versión fue rechazada por Glen Norris, abuelo del pequeño, quien declaró al periódico New Orleans Advocate que un testigo en el lugar de los hechos le indicó que la silla de auto del bebé estaba correctamente sujeta.

Preston Ordone tenía 2 años.
Preston Ordone tenía 2 años.
Imagen Katelynn Norris Ordone / Instagram


El pequeño Preston era hijo de los ‘influencers’ Katelynn y Jaelen Ordone, quienes a consecuencia del accidente sufrieron “serias heridas”, pero sobrevivieron.

Preston Ordone, mejor conocido como ‘Okay Baby’, ganó popularidad en TikTok en agosto de 2024.

Al bebé le encantaba decir la palabra “okay” cuando su mamá le daba indicaciones. Sin embargo, terminaba haciendo todo lo contrario a lo dicho por ella.


Relacionados:
Muertes de famososMuertesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD