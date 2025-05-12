Revelan causa de muerte de ‘Okay Baby’, estrella de TikTok que falleció en trágico accidente

Video Muere ‘Okay Baby’, estrella de TikTok a los 2 años: ¿qué le pasó?

La causa de muerte de ‘Okay Baby’ fue revelada este lunes 12 de mayo por la policía de Luisiana, Estados Unidos.

Según pudo confirmar People, el pequeño Preston Ordone falleció a consecuencia de “heridas con fuerza contundente debidas a un choque de auto”, ocurrido el 24 de abril pasado. Debido a esta situación, la oficina del forense de The St. Tammany Parish catalogó su muerte como “un accidente”.

¿Qué le pasó a ‘Okay Baby’?

‘Okay Baby’ perdió la vida luego de que la camioneta en la que viajaba junto a sus padres se salió de la carretera y chocó contra un árbol.

Tras el incidente, el bebé, de 2 años, fue trasladado de emergencia al hospital, donde falleció “a consecuencia de las lesiones”.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Preston, quien iba sentado en la parte trasera, viajaba “incorrectamente en una silla de seguridad infantil”. Sin embargo, esta versión fue rechazada por Glen Norris, abuelo del pequeño, quien declaró al periódico New Orleans Advocate que un testigo en el lugar de los hechos le indicó que la silla de auto del bebé estaba correctamente sujeta.

Preston Ordone tenía 2 años. Imagen Katelynn Norris Ordone / Instagram



El pequeño Preston era hijo de los ‘influencers’ Katelynn y Jaelen Ordone, quienes a consecuencia del accidente sufrieron “serias heridas”, pero sobrevivieron.

Preston Ordone, mejor conocido como ‘Okay Baby’, ganó popularidad en TikTok en agosto de 2024.

Al bebé le encantaba decir la palabra “okay” cuando su mamá le daba indicaciones. Sin embargo, terminaba haciendo todo lo contrario a lo dicho por ella.