Octavio Ocaña

Hermana de Octavio Ocaña aparece llorando en pleno embarazo: su excuñada le manda cariñoso mensaje

Bertha Ocaña se mostró vulnerable en sus redes a la mitad de su embarazo. La hermana del fallecido actor de ‘Vecinos’ habló de los sentimientos por los que atraviesa en su etapa de gestación.

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Por:Elizabeth González
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Video Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

La hermana de Octavio Ocaña apareció envuelta en llanto en pleno embarazo. A través de sus redes sociales, Bertha Ocaña se mostró vulnerable a través de un video donde externó la otra parte de su proceso de gestación.

“El embarazo también es esto. Es estar bien y de repente quebrarte por alguien que amaste con el alma y ya no está para conocer a tu bebé. ¿Por qué tuviste que irte tú, hermanito?”, escribió en Instagram.

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Bertha Ocaña no entró en detalles sobre el momento por el que atravesaba. Sin embargo, dejó entrever que estos cambios de humor formaban parte de su embarazo.

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“Algunos días se pasan así”, sentenció.

En su publicación de Instagram, Bertha Ocaña recibió las muestras de apoyo de sus seguidores, pero también de Nerea González, su excuñada y exprometida de Octavio Ocaña.

“L@ ha mandado a sanar tu corazón. Tqm”, le escribió a Bertha, a lo que ella respondió: “No lo dudo hermosa, no dudo que este bebé viene a llenarme de luz y amor. Te quiero mucho siempre”.

Así se dejó ver la hermana de Octavio Ocaña.
Así se dejó ver la hermana de Octavio Ocaña.
Imagen Bertha Ocaña / Instagram

Hermana de Octavio Ocaña le contará a su bebé la historia del actor

En abril pasado, Bertha Ocaña contó a la revista TVNotas que, para ella, es importante que su bebé conozca la historia de vida de su tío, quien perdió la vida el 29 de octubre de 2021 a causa de un impacto por arma de fuego durante una persecución policial en el Estado de México.

“Si no puede (conocerlo), no pasa nada. Él sabrá todo lo que pasó con su tío. Sé que de alguna manera (Octavio) está presente entre nosotros”, dijo.

Su embarazo

El 16 de marzo, Bertha Ocaña dio a conocer que estaba embarazada. El primer bebé de la hermana de Octavio Ocaña es fruto de su matrimonio con Roberto Salomón Acevedo, con quien se casó el 26 de mayo de 2024 en una finca ubicada en el Estado de México.

Aunque son pocos los detalles que ha compartido la joven, en abril pasado reveló que se encontraba en su tercer mes de gestación, por lo que su bebé, del que todavía no sabe si será niño o niña, podría llegar al mundo entre octubre y noviembre de 2026.

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