Nerea Godínez Exprometida de Octavio Ocaña arremete contra quien le dice que quedó "tripuda" tras el parto Nerea González no se quedó callada ante las críticas a su cuerpo, tras haber dado a luz hace unos días. La exprometida de Octavio Ocaña fue contundente con su respuesta.



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Video Nerea González, ex del fallecido Octavio Ocaña, así presentó a su bebita Lorea

Nerea González respondió un comentario de una internauta que criticó su cuerpo, tras haber dado a luz a su hija Lorea el 7 de marzo. La exprometida de Octavio Ocaña no se quedó callada y arremetió contra la usuaria que la llamó "tripuda".

"Qué tripuda quedó", se lee en el comentario al que la 'influencer' respondió: "Pues sí gü..., creció dentro de mí una personita por nueve meses, ¿qué esperabas? ¿una lipo? Lo que a mí me sobra de panza, a ti te falta de neuronas", escribió Nerea en una historia de Instagram.

Nerea González arremetió contra una usuaria. Imagen Nerea González/Instagram

En otra publicación la joven dejó ver su abultado abdomen y escribió un texto en donde explica a las mujeres los estragos en el cuerpo tras dar a luz: "Aquí su tripuda favorita", puso con humor.

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"Tu cuerpo no necesita ser apretado… necesita ser escuchado. Acabas de crear vida, y eso ya es suficiente", se lee al inicio del mensaje.

La joven explicó que tras el parto el cuerpo "entra en un proceso natural de recuperación" en el que los órganos poco a poco "se reacomodan", así como los "tejidos sanan" y añadió que "nada de esto sucede de un día a otro y no necesita ser forzado".

Señaló que "fajarte" "demasiado pronto" puede ser contraproducente: "El cuerpo no necesita ser comprimido para 'volver', necesita tiempo, movimiento suave y cuidado. Sanar también es parte de este proceso. Y sanar no es apretar, es respetar".

Nerea recomendó que no se apresuren a recuperar su figura, pues el "cuerpo sabe cómo volver a su equilibrio. Confía en él. Abrázalo. Y recuérdalo siempre: te ves perfecta", finalizó en su mensaje.

Nerea González explica lo que necesita el cuerpo tras un parto. Imagen Nerea González/Instagram

La llegada de Lorea

La mañana del 7 de marzo Nerea González se convirtió en madre por segunda ocasión, ahora junto a su pareja Diego Alejandre.

Con una imagen que publicó en Instagram le dio la bienvenida a su hija Lorea y reveló que la niña nació a las 10:26 de la mañana, pesó 3.740 kilogramos y midió 52 centímetros.