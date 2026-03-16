Octavio Ocaña

Hermana de Octavio Ocaña está embarazada: así reveló que será mamá por primera vez

Bertha Ocaña sorprendió al revelar que está a la espera de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Roberto Salomón. Su gemela Ana Leticia y su excuñada, Nerea González, fueron las más emocionadas.

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Por:Elizabeth González
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Video Nerea González, ex del fallecido Octavio Ocaña, así presentó a su bebita Lorea

Bertha Ocaña, hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, está embarazada. Este lunes 16 de marzo, la retirada actriz dio a conocer que está a la espera de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Roberto Salomón.

“El equipo crece, el amor se multiplica. Gracias Dios, tus tiempos son perfectos”, escribió la joven al lado de un video donde muestra la imagen de un ultrasonido.

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“Un pedacito de nosotros viene en camino 2026”, agregó en el video, donde también se pueden ver las manos de su esposo y su querida mascota, de nombre Porfirio, revelando la primera foto de su bebé.

Así anunció su primer embarazo la hermana de Octavio Ocaña.
Así anunció su primer embarazo la hermana de Octavio Ocaña.
Imagen Bertha Ocaña / Instagram

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Tiene 8 semanas de embarazo

Aunque la hermana de Octavio Ocaña no compartió más detalles sobre su dulce espera, en sus historias de Instagram adelantó que acababa de cumplir ocho semanas de gestación.

Bertha Ocaña acaba de cumplir 8 semanas de embarazo.
Bertha Ocaña acaba de cumplir 8 semanas de embarazo.
Imagen Bertha Ocaña / Instagram


“Así la panza por ahora. 8 semanas recién cumplidas”, sentenció.

La retirada actriz no reveló si el bebé que espera será niño o niña. Sin embargo, dejó entrever que su bebé podría llegar al mundo en octubre de 2026.

Ante la noticia de su primer embarazo, la primera en reaccionar fue su hermana gemela Ana Leticia Ocaña, seguida de su excuñada, Nerea González, quien hace tan solo unos días le dio la bienvenida a su segundo bebé.

El primer bebé de Bertha Ocaña es fruto de su matrimonio con Roberto Salomón Acevedo, con quien se casó el 26 de mayo de 2024 en un finca ubicada en el Estado de México.

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