Octavio Ocaña

Hermana de Octavio Ocaña ya le contó al fallecido actor de su embarazo: se lo dijo antes que a su familia

El fallecido actor de ‘Vecinos’ fue el primero en enterarse del embarazo de su hermana. Para Bertha Ocaña era importante “compartirle la noticia” a Octavio Ocaña antes que a su familia.

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Por:Elizabeth González
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Video Hermana de Octavio Ocaña, de Vecinos, regresa al lugar donde él murió hace 4 años y esto muestra

Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, ya le contó al fallecido actor que está embarazada de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Roberto Salomón.

La retirada actriz contó a la revista TVNotas que el primero en saber de su embarazo fue su fallecido hermano. Incluso, aseveró que “platicó” con él antes de darle la noticia a su esposo y al resto de su familia.

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“Antes de decirle a mi familia y esposo, acudí a la iglesia para darle gracias a Dios y platicar con mi hermano”, contó en la edición del 14 de abril.

“Sé que él ya está descansando en paz, pero quería compartirle la noticia. Le dije: ‘Si tú puedes conocerlo antes, sería mejor, porque ahorita es un angelito’”, agregó.

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A su bebé le contará la historia de su tío Octavio

Para Bertha Ocaña es importante que su bebé conozca la historia de vida de su tío, quien perdió la vida el 29 de octubre de 2021 a causa de un impacto por arma de fuego durante una persecución policial en el Estado de México.

“Si no puede (conocerlo), no pasa nada. Él sabrá todo lo que pasó con su tío. Sé que de alguna manera (Octavio) está presente entre nosotros”, dijo.

Por otro lado, la hermana de Octavio Ocaña reveló que, aunque todavía no sabe el sexo de su bebé, tanto ella como su esposo esperan convertirse en papás de un niño.

“Mi esposo y yo nos inclinamos más por un niño, pero estamos a favor de que sea lo que Dios quiera. Si llega una niña, seremos muy felices para recibirla y consentirla. No hemos pensado en el nombre. Es una plática pendiente”, sentenció.

Tiene tres meses de embarazo

El 16 de marzo, Bertha Ocaña dio a conocer su primer embarazo en sus redes sociales. Aunque fueron pocos los detalles que compartió en su publicación, este 12 de abril reveló que se encontraba en su tercer mes de gestación, por lo que su bebé podría llegar al mundo entre octubre y noviembre de 2026.

Bertha podría darle la bienvenida a su primer bebé a finales de 2026.
Bertha podría darle la bienvenida a su primer bebé a finales de 2026.
Imagen Bertha Ocaña / Instagram


El primer bebé de la hermana de Octavio Ocaña es fruto de su matrimonio con Roberto Salomón Acevedo, con quien se casó el 26 de mayo de 2024 en una finca ubicada en el Estado de México.

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