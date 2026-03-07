Nerea Godínez

Nace bebé de exprometida de Octavio Ocaña: así compartió la feliz noticia

Nerea González anunció este 7 de marzo que se convirtió en mamá por segunda ocasión. Fue a través de las redes sociales que compartió la noticia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Nerea González, ex del fallecido Octavio Ocaña, así presentó a su bebita Lorea

Nerea González, exprometida del fallecido Octavio Ocaña, se convirtió en madre por segunda ocasión, ahora junto a su pareja Diego Alejandre. La 'influencer' compartió la noticia a través de redes sociales con una tierna fotografía en la que compartió parte de la carita de Lorea.

La imagen también revela que llegó al mundo a las 10:26 de la mañana, pesó 3.740 kilogramos y midió 52 centímetros.

PUBLICIDAD

Desde que anunció su embarazo, Nerea compartió cada detalle del proceso de gestación hasta el último día. Incluso, la mañana del 7 de marzo informó que ya se iba al hospital porque tenía contracciones.

Nace bebé de Nerea González.
Nace bebé de Nerea González.
Imagen Nerea González/Instagram

Más sobre Nerea Godínez

Nerea González, ex del fallecido Octavio Ocaña, así presentó a su bebita Lorea
0:22

Nerea González, ex del fallecido Octavio Ocaña, así presentó a su bebita Lorea

Univision Famosos
Exprometida de Octavio Ocaña bromea con su embarazo por la situación que vive en la recta final
0:18

Exprometida de Octavio Ocaña bromea con su embarazo por la situación que vive en la recta final

Univision Famosos
Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"
1:07

Ex de Octavio Ocaña tuvo "motivos" para interrumpir embarazo del bebé que tuvo con él: "Mi decisión"

Univision Famosos
Exprometida de Octavio Ocaña recuerda (en pleno nuevo romance) al fallecido actor en su cumpleaños
2 mins

Exprometida de Octavio Ocaña recuerda (en pleno nuevo romance) al fallecido actor en su cumpleaños

Univision Famosos
Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños
1:27

Exnovia de Octavio Ocaña no lo olvida aunque ya tiene un nuevo amor: así lo recordó en su cumpleaños

Univision Famosos
Exnovia de Octavio Ocaña responde a quienes dicen que le consiguió "padrastro" muy rápido a su hijo
1:39

Exnovia de Octavio Ocaña responde a quienes dicen que le consiguió "padrastro" muy rápido a su hijo

Univision Famosos
Nuevo novio de la prometida de Octavio Ocaña enfrenta a quien los juzga porque “ya se aman”
3 mins

Nuevo novio de la prometida de Octavio Ocaña enfrenta a quien los juzga porque “ya se aman”

Univision Famosos
Ana Araujo y más famosos criticados por rehacer su vida después de una tragedia
5 mins

Ana Araujo y más famosos criticados por rehacer su vida después de una tragedia

Univision Famosos
Hermana de Octavio Ocaña responde a quienes critican a su familia por juzgar nueva relación de Nerea
2 mins

Hermana de Octavio Ocaña responde a quienes critican a su familia por juzgar nueva relación de Nerea

Univision Famosos
Prometida de Octavio Ocaña no se calla tras ataques de su exsuegra y manda fuerte indirecta
2 mins

Prometida de Octavio Ocaña no se calla tras ataques de su exsuegra y manda fuerte indirecta

Univision Famosos

Así fue el embarazo de Nerea González

En octubre de 2025, la exprometida de Octavio Ocaña, sorprendió al público al anunciar que estaba embarazada, marcando una nueva etapa en su vida junto a su pareja Diego Alejandre.

La noticia la dieron con un video en donde se les ve caminando junto al hijo que la ‘influencer’ tuvo en otra relación. En la grabación, Nerea muestra su pancita de embarazo revelando que esperaban un bebé juntos.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió en la publicación.

La familia de Octavio Ocaña reaccionó al embarazo

Las gemelas Bertha y Leticia Ocaña, hermanas mayores de Octavio, celebraron la noticia con mensajes de felicitación.

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad porque lo mereces. Felicidades”, escribió Bertha.

Por su parte, Leticia comentó: “Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado mamá… Nere, qué alegría, Dios es bueno”.

Tras la muerte de Octavio en 2021, Nerea vivió un duelo difícil, acompañado de fuertes críticas cuando decidió rehacer su vida sentimental. Sin embargo, la calma llegó y ahora es feliz junto a sus dos hijos y su pareja.

Relacionados:
Nerea GodínezOctavio Ocaña Famosas EmbarazadasBebés famososCelebridadesFamososBebés

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX