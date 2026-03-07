Nerea Godínez Nace bebé de exprometida de Octavio Ocaña: así compartió la feliz noticia Nerea González anunció este 7 de marzo que se convirtió en mamá por segunda ocasión. Fue a través de las redes sociales que compartió la noticia.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Nerea González, ex del fallecido Octavio Ocaña, así presentó a su bebita Lorea

Nerea González, exprometida del fallecido Octavio Ocaña, se convirtió en madre por segunda ocasión, ahora junto a su pareja Diego Alejandre. La 'influencer' compartió la noticia a través de redes sociales con una tierna fotografía en la que compartió parte de la carita de Lorea.

La imagen también revela que llegó al mundo a las 10:26 de la mañana, pesó 3.740 kilogramos y midió 52 centímetros.

PUBLICIDAD

Desde que anunció su embarazo, Nerea compartió cada detalle del proceso de gestación hasta el último día. Incluso, la mañana del 7 de marzo informó que ya se iba al hospital porque tenía contracciones.

Nace bebé de Nerea González. Imagen Nerea González/Instagram

Así fue el embarazo de Nerea González

En octubre de 2025, la exprometida de Octavio Ocaña, sorprendió al público al anunciar que estaba embarazada, marcando una nueva etapa en su vida junto a su pareja Diego Alejandre.

La noticia la dieron con un video en donde se les ve caminando junto al hijo que la ‘influencer’ tuvo en otra relación. En la grabación, Nerea muestra su pancita de embarazo revelando que esperaban un bebé juntos.

“Sabes que ya hiciste lo correcto cuando te sientas en paz… Porque lo que haces en silencio es lo que construye el ruido que mereces”, escribió en la publicación.

La familia de Octavio Ocaña reaccionó al embarazo

Las gemelas Bertha y Leticia Ocaña, hermanas mayores de Octavio, celebraron la noticia con mensajes de felicitación.

“Tu nuevo futuro lleno de bendiciones y felicidad porque lo mereces. Felicidades”, escribió Bertha.

Por su parte, Leticia comentó: “Bienvenida una vez más a este maravilloso mundo llamado mamá… Nere, qué alegría, Dios es bueno”.