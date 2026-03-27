Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo Ramos historia: ella relató antes de morir por eutanasia los abusos sexuales que sufrió

La joven española recordó las agresiones que sufrió siendo más chica. Ella aseguró que uno de los ataques fue perpetrado por quien era su pareja.

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Por:Dayana Alvino
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Video Noelia Castillo Ramos murió por eutanasia y su abuelita le hizo conmovedora promesa

Noelia Castillo narró, días antes de morir por eutanasia la tarde de este 26 de marzo, los abusos sexuales de los que fue víctima.

La joven española de 25 años concedió una emotiva entrevista a la periodista Bea Osa, para ‘Y ahora Sonsoles’, en la que habló al respecto.

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Noelia Castillo habla de los abusos sexuales que sufrió

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En su charla con la comunicadora, Noelia Castillo recordó los episodios en los que sufrió agresiones.

Ella afirmó que uno de los ataques fue perpetrado por quien era su novio, con quien sostuvo una relación de 4 años.

“Yo me tomé mis pastillas para dormir y me dormí, entonces se aprovechó de mí y al día siguiente me lo contó como si fuese algo normal”, explicó.

“Estaba dormida, sabía que sentía algo, pero no sabía qué sentía y no podía como moverme porque estaba dormida, medio dormida, dormida. Y al día siguiente me lo contó entre risas”, agregó.

Posteriormente, sufrió otro incidente: “Intentaron abusar de mí sexualmente unos meses antes, en una discoteca, unos chicos”.

Finalmente, Noelia detalló que, además, “tres chicos, a la vez”, la agredieron, lo que no denunció ante las autoridades porque “fue tres o cuatro días antes de tirarme por el balcón”.

El 4 de octubre de 2022, ella se aventó desde un quinto piso con el propósito de suicidarse, lo que no logró. Sin embargo, quedó parapléjica y con severos dolores en la espalda.

Su condición física y mental la llevaron a solicitar ante la ley la eutanasia, la cual le fue concedida en julio de 2024. Tras un enfrentamiento legal con su papá, Gerónimo Castillo, finalmente ayer fue cumplida su voluntad.

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