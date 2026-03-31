Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos eutanasia: abogados Cristianos denuncian a doctora que la tramitó La Fundación Española de Abogados Cristianos denunció a la doctora que tramitó la eutanasia para Noelia Castillo Ramos. El procedimiento de muerte digna se realizó el pasado jueves 26 de marzo.

Video Noelia Castillo Ramos murió por eutanasia y su abuelita le hizo conmovedora promesa

La Fundación Española de Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia Castillo Ramos, Gerónimo Castillo, ha denunciado a la doctora que tramitó la eutanasia para la ya difunta joven.

De acuerdo con el diario español El Periódico, la organización presentó su querella ante el juzgado de guardia de Barcelona, acusando a la médica responsable por un presunto delito de prevaricación.

PUBLICIDAD

¿De qué acusan a doctora que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo Ramos?

Según El Mundo, la Fundación Española de Abogados Cristianos señala a la especialista porque “ejercía simultáneamente como coordinadora de trasplantes” en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, al que pertenece el Hospital Residència Sant Camil, donde se realizó el proceso de fallecimiento digno de Noelia Castillo, el pasado jueves 26 de marzo.

“Esta doble condición genera un conflicto de intereses estructural e insalvable, ya que la misma profesional que debía valorar si procedía la muerte de la paciente tenía un interés institucional directo en la obtención de órganos”, indicaron en un comunicado.

En el procedimiento legal se argumenta que la experta “redactó a mano la solicitud de eutanasia” de la chica de 25 años, incluyendo como primer punto que supuestamente ella “deseaba ser donante de órganos y tejidos”.

Los reportes detallan que la institución considera que no habría sido Noelia “quien lo consignó, sino la propia facultativa”.

Además, subrayan que la inculpada es experta en Medicina Intensiva y no era quien atendía habitualmente a la joven ni tenía relación clínica previa con ella: “Existen serias dudas sobre por qué asumió un procedimiento tan delicado cuando no era la persona indicada”.

Alegadamente, la normativa exige una separación absoluta entre el proceso de eutanasia y el de donación de órganos, prohibiendo que intervengan profesionales que puedan beneficiarse del resultado.

“Sin embargo, en este caso, ambos procesos se habrían entremezclado desde el inicio, comprometiendo las garantías del procedimiento”, recalcaron.

PUBLICIDAD

“Noelia revocó en el último momento la donación de órganos que figuraba en la solicitud inicial, una circunstancia que evidencia posibles irregularidades en la gestión del proceso desde el inicio”, añadieron.

Abogados Cristianos asimismo puntualizan que el informe emitido por la especialista denunciada fue determinante para que se le permitiera a Noelia terminar con su vida pues ni la “dupla” médica ni la Comisión de Garantía y Evaluación la valoraron directamente.