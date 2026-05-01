Noelia Castillo Ramos

Mamá de Noelia Castillo hace petición sobre la eutanasia a un mes de la polémica muerte de su hija

La señora Yolanda Ramos compartió un video en el que habló del fallecimiento asistido de su retoño, el pasado 26 de marzo. Ella manifestó que no quiere que “haya más Noelias” e hizo una solicitud.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Padre de Noelia Castillo se habría negado a pagar el funeral de su hija: “Tú lo has empezado, tú lo terminas”

Yolanda Ramos, mamá de la fallecida Noelia Castillo, reapareció públicamente para realizar una petición especial acerca de la eutanasia, a un mes de la muerte de su hija, que causó gran conmoción en varias partes del mundo.

Aunque estuvo acompañando y apoyando a la joven el pasado 26 de marzo, cuando le aplicaron la inyección que terminó con su vida, días antes la señora manifestó que no estaba “conforme”.

PUBLICIDAD

“He estado rezando y pensando: Bueno, a ver si ella en el último momento dice, ‘me arrepiento’”, compartió en entrevista para el programa ‘Y ahora Sonsoles’.

Mamá de Noelia Castillo hace petición relacionada con la eutanasia

Fue por medio de un video, difundido en redes sociales y retomado por el diario español ABC, que la madre de Noelia Castillo se dirigió al político Alberto Nuñez Feijóo.

“Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal, tenía enfermedades mentales, el TLP y el TOC. Ella tenía toda una vida por delante, tan sólo tenía 25 años”, indicó.

“A nosotros nos dijeron que su enfermedad no era degenerativa, era una enfermedad que según iba haciendo años e iría mejorando, y ella no tuvo ningún tratamiento, ni en los psiquiátricos ni en el sociosanitario”, aseguró.

Yolanda Ramos afirmó que, luego del deceso, han “perdido la oportunidad, con este gobierno”, de que su hija tuviera atención especializada.

“La eutanasia no la entiendo de esta forma. La eutanasia nos han dicho que es para persona con enfermedades terminales ni tenía dolor crónico, porque no era verdad”, aseguró.

“Claro que tengo que ver mucho porque soy su madre. Y si una persona con enfermedad mental no puede decidir por sí sola, ¿cómo han podido permitir esto? Yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija”, externó.

Ella recordó que, como Noelia era mayor de edad, no le permitían “ni ver su historial” médico ni decidir por ella.

Ante lo que atravesó, Ramos realizó la solicitud de que se gestione la derogación de la ley de eutanasia en España.

PUBLICIDAD

“Ahora solamente pido al señor Feijóo que, por favor, que esta ley desaparezca, no quiero que haya más Noelias, no quiero que pase más esto. Esta ley de la eutanasia tiene que desaparecer completamente”, manifestó.

Noelia Castillo sostuvo hasta el final que quería morir

Cuatro días antes de su deceso, Noelia Castillo habló a profundidad de su decisión de recurrir a la eutanasia, pese a la oposición de sus seres queridos y mucha gente que no la conocía personalmente.

“Por fin, lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar porque ya no puedo más. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”, confesó a ‘Y ahora Sonsoles’.

Relacionados:
Noelia Castillo RamosEutanasiaPolémicas de famososFuneralesCelebridadesFamosos

