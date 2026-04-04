Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos tuvo un "entierro benéfico": su padre no pagó, pero estuvo presente Cinco días después de recibir la eutanasia, Noelia Castillo fue sepultada en un "entierro benéfico", explicó su madre. Además, reveló que el padre de la joven estuvo presente.



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Video Padre de Noelia Castillo se habría negado a pagar el funeral de su hija: “Tú lo has empezado, tú lo terminas”

Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo, informó que su hija fue sepultada el 1 de abril, cinco días después de que su hija recibiera la eutanasia.

La mujer confirmó que Gerónimo Castillo, padre de la joven de 25 años, no pagó el funeral, por lo cual su hija tuvo un "entierro benéfico".

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"Después de cinco días se ha enterrado porque ha sido un entierro benéfico. Es lo que yo dije en la entrevista (en el show 'Y Ahora Sonsoles'), que el padre no quiso pagar el entierro y bueno, al final echamos los papeles y tal y como pilló en fin de semana, pues ha tardado el entierro benéfico", explicó en entrevista con el 'tiktoker' El Duque el 1 de abril.

Padre de Noelia no pagó, pero estuvo en el funeral

Yolanda compartió que cumpliendo con el deseo de Noelia, el sepelio fue privado y Gerónimo Castillo estuvo presente.

"Lo hemos hecho en intimidad total, Noelia no quería absolutamente a nadie, solo era su padre, yo, sus dos hermanas y las correspondientes parejas y la Yaya (su abuela)".

La madre de la joven explicó que, aunque en la entrevista que Noelia dio en 'Y Ahora Sonsoles' dijo que no tenía buena relación con su padre, lo perdonó.

" Noelia al final lo perdonó, quería irse tranquila, pero lo perdonó. Ella tenía mucha rabia con su padre y todo lo que dijo en la entrevista es cierto, es verdad".