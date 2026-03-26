Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos muere tras someterse a la eutanasia: James Rhodes le ofreció ayuda horas antes Después de un año de batalla legal y de que el músico James Rhodes le ofreciera su ayuda horas antes de someterse a la eutanasia, Noelia Castillo Ramos falleció.



Video Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

Noelia Castillo Ramos murió a los 25 años este 26 de marzo, tras haberse sometido a la eutanasia. Horas antes, el famoso músico James Rhodes le ofreció su total ayuda económica para que reconsiderara su decisión.

"Muere Noelia Castillo al recibir la eutanasia como estaba programado", reportó el medio español Telecinco a través de la red social X, antes Twitter.

Telecinco confirmó la muerte de Noelia Castillo Ramos. Imagen Telecinco/X

¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

PUBLICIDAD

La joven española fue víctima de abuso sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 intentó terminar con su vida al aventarse del quinto piso de un edificio, pero al no lograrlo, quedó parapléjica.

Además de perder toda la movilidad de la cintura para abajo, Noelia tuvo que vivir con “fuertes dolores neuropáticos e incontinencia" y sufrió problemas para dormir.

Ante su estado de salud, la joven decidió solicitar su muerte asistida, lo cual se convirtió en un pleito legal con su familia.

Noelia Castillo Ramos solicitó su muerte asistida

Después de varios intentos fallidos de suicidio, entre ellos la caída de un quinto piso, ingerir pastillas y hasta de líquidos de limpieza, en abril de 2024 solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, reportó el portal de la BBC.

Tras casi dos años de proceso legal, las autoridades concedieron la moción, pero el padre de Noelia, Gerónimo Castillo, interpuso una apelación al no estar de acuerdo con a decisión de su hija. Sin embargo, las instancias involucradas fallaron a favor de la joven, por lo cual este 26 de marzo de 2026 se llevó a cabo el protocolo de eutanasia, donde finalmente Noelia Castillo Ramos terminó con su dolor.