Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo Ramos muere tras someterse a la eutanasia: James Rhodes le ofreció ayuda horas antes

Después de un año de batalla legal y de que el músico James Rhodes le ofreciera su ayuda horas antes de someterse a la eutanasia, Noelia Castillo Ramos falleció.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

Noelia Castillo Ramos murió a los 25 años este 26 de marzo, tras haberse sometido a la eutanasia. Horas antes, el famoso músico James Rhodes le ofreció su total ayuda económica para que reconsiderara su decisión.

"Muere Noelia Castillo al recibir la eutanasia como estaba programado", reportó el medio español Telecinco a través de la red social X, antes Twitter.

Telecinco confirmó la muerte de Noelia Castillo Ramos.
Telecinco confirmó la muerte de Noelia Castillo Ramos.
Imagen Telecinco/X

¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

PUBLICIDAD

Más sobre Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo Ramos: Eduardo Verástegui manda mensaje a joven que se someterá a eutanasia a los 25 años
2 mins

Noelia Castillo Ramos: Eduardo Verástegui manda mensaje a joven que se someterá a eutanasia a los 25 años

Univision Famosos
Noelia Castillo Ramos ¿quién es y qué le pasó? Músico ofrece ayuda y le pide reconsiderar eutanasia
1 mins

Noelia Castillo Ramos ¿quién es y qué le pasó? Músico ofrece ayuda y le pide reconsiderar eutanasia

Univision Famosos
Noelia Castillo Ramos: famoso pianista que le ofrece ayuda para evitar eutanasia sufrió abuso como ella
0:30

Noelia Castillo Ramos: famoso pianista que le ofrece ayuda para evitar eutanasia sufrió abuso como ella

Univision Famosos
Noelia Castillo Ramos: el mensaje que le envió músico para pedirle reconsiderar eutanasia: "Te pido que seas valiente"
3 mins

Noelia Castillo Ramos: el mensaje que le envió músico para pedirle reconsiderar eutanasia: "Te pido que seas valiente"

Univision Famosos
Noelia Castillo Ramos: ¿Quién es James Rhodes? El músico también sufrió abuso y le pide reconsiderar la eutanasia
2 mins

Noelia Castillo Ramos: ¿Quién es James Rhodes? El músico también sufrió abuso y le pide reconsiderar la eutanasia

Univision Famosos
Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia
0:42

Noelia Castillo Ramos: famoso músico clama a la joven que posponga decisión de eutanasia

Univision Famosos
Noelia Castillo Ramos: famoso músico le ofrece ayuda para que considere no someterse a la eutanasia a sus 25 años
2 mins

Noelia Castillo Ramos: famoso músico le ofrece ayuda para que considere no someterse a la eutanasia a sus 25 años

Univision Famosos

La joven española fue víctima de abuso sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 intentó terminar con su vida al aventarse del quinto piso de un edificio, pero al no lograrlo, quedó parapléjica.

Además de perder toda la movilidad de la cintura para abajo, Noelia tuvo que vivir con “fuertes dolores neuropáticos e incontinencia" y sufrió problemas para dormir.

Ante su estado de salud, la joven decidió solicitar su muerte asistida, lo cual se convirtió en un pleito legal con su familia.

Noelia Castillo Ramos solicitó su muerte asistida

Después de varios intentos fallidos de suicidio, entre ellos la caída de un quinto piso, ingerir pastillas y hasta de líquidos de limpieza, en abril de 2024 solicitó la eutanasia a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, reportó el portal de la BBC.

Tras casi dos años de proceso legal, las autoridades concedieron la moción, pero el padre de Noelia, Gerónimo Castillo, interpuso una apelación al no estar de acuerdo con a decisión de su hija. Sin embargo, las instancias involucradas fallaron a favor de la joven, por lo cual este 26 de marzo de 2026 se llevó a cabo el protocolo de eutanasia, donde finalmente Noelia Castillo Ramos terminó con su dolor.

"Yo me voy y vosotros os quedáis con todo el dolor. Pero ¿y todo el dolor que yo he sufrido en estos años?", dijo en entrevista con el programa ‘¡Y Ahora Sonsoles?’.

Relacionados:
Noelia Castillo RamosJames RhodesEutanasiaMuertesPolémicas de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX