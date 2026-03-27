Noelia Castillo Ramos

Papá de Noelia Castillo Ramos no quiere pagar su funeral, acusa su madre: “El muy cristiano”

La señora Yolanda Ramos asegura que su ex, Gerónimo Castillo, se niega a cubrir los gastos del entierro de su retoño, pese a tener el dinero. Ella calificó esa decisión como otro daño que le hace a su hija.

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Por:Dayana Alvino
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Video Noelia Castillo Ramos aseguraba que su padre no la procuraba: “¿Para qué me quiere viva?”

Yolanda Ramos, mamá de Noelia Castillo, acusó que su ex y papá de la fallida joven, Gerónimo Castillo, no quiere cubrir los gastos funerarios de su hija.

La chica de 25 años, originaria de Barcelona, España, murió la tarde de este 26 de marzo luego de que le realizaran la eutanasia, como había solicitado ante la ley.

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Papá de Noelia Castillo no quiere pagar su funeral

Previo a que se efectuara el procedimiento por el que Noelia Castillo perdió la vida, su madre, Yolanda Ramos, habló del alegado sufrimiento que le ocasionó Gerónimo Castillo a su retoño.

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“Esta mañana le ha vuelto a hacer, el padre de mi hija, daño”, dijo en entrevista para el programa ‘Y ahora Sonsoles’, el 25 de marzo.

“Le ha dicho que vaya al hospital porque, ya que no quiere pagar el entierro, teniendo el dinero, había cobrado él su herencia, su indemnización de más de 60 mil euros, y se niega a pagar el entierro de su hija, el muy cristiano”, reveló.

De acuerdo con Ramos, quien fuera alguna vez su pareja encaró a su hija para decirle de frente que él no se haría cargo.

“Ha pasado por la habitación y le ha dicho: ‘Tú lo has empezado, tú lo terminas. Tú, Noelia, has empezado, tú terminas y te apañas con tu entierro’”, relató.

Yolanda no detalló en ese momento qué pasaría con las honras fúnebres de su retoño y tampoco detalló si esta había planeado algo.

Gerónimo Castillo nunca estuvo de acuerdo con que Noelia se sometiera a la eutanasia, por lo que entabló una demanda para impedir que sucediera.

Finalmente, tras dos años de lucha legal, la magistrada de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona avaló la decisión de la joven.

Noelia Castillo cuestionaba motivaciones de su papá

En la conversación que Noelia Castillo sostuvo con la periodista Bea Osa, de la ya mencionada emisión, sólo cuatro días antes de morir, cuestionó las razones por las que su padre se oponía a sus deseos.

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“No ha respetado mi decisión y nunca lo hará”, sentenció. “Quería poner a mi nombre la casa que él ha comprado para poder seguir cobrando una pensión por hijo a cargo”.

“Mi padre me dijo que no, que no vendría a la eutanasia, ni al entierro y que no quería saber más de mí, que para él yo ya estaba muerta”, indicó.

Ella aseguró que su progenitor no le hacía caso, ni le escribía o llamaba: “O sea, ¿para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”.

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