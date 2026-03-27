Noelia Castillo Ramos Noelia Castillo Ramos murió "en soledad": su familia no estuvo presente durante la eutanasia, reportan La joven Noelia Castillo falleció a los 25 años el jueves 26 de marzo por muerte asistida. Nuevos reportes señalan que la española habría estado sola al momento de su deceso.



Video Mejor amiga de Noelia Castillo intentó verla por última vez y no se lo permitieron: desgarradoras imágenes

Noelia Castillo murió "en soledad", según nuevos reportes de TMZ y N+. La familia de la joven española, de 25 años, no habría estado presente durante el procedimiento de la eutanasia.

Un portavoz de Abogados Cristianos, organización que representa al padre de Noelia en su intento legal de detener el procedimiento que eligió su hija, declaró a TMZ que “ni su madre ni su padre estuvieron presentes en el momento de su muerte” el jueves 26 de marzo.

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A estas declaraciones se suman a las de Karla Gutiérrez, la mejor amiga de Noelia, quien intentó verla por última vez en el hospital, y no se lo permitieron.

“Es solo un abrazo, por favor, déjame", se le escucha decir en un video que se viralizó en Internet. "Quería verla, a ver si cambiaba de opinión o si no pues para despedirme", declaró más tarde a 'OK Diario'.

Noelia Castillo habría pasado sus últimos momentos junto a su familia

Según reportes de Beatriz Osa para el programa ‘Y ahora Sonsoles’, Noelia tuvo una “sorpresa final” que fue “muy emocionante” momentos antes de morir.

“Está aquí su madre, están sus dos hermanas, está su padre y una sorpresa final que ha sido muy emotiva, doy fe porque ha estado presente en el momento en el que su madre le decía a Noelia que finalmente, como ella también quería estar aquí, su abuela materna está", relató el 27 de marzo.

"Acaba de llegar su Yaya, Carmen, como ella le llama, ha sido muy emocionante este momento en el interior de la habitación”, agregó.

Según la periodista, Noelia estuvo “escribiendo sus últimas voluntades”, en compañía de su familia y con su abuela, quien le prometió que “algún día nos veremos juntitas”

Hasta el momento, la familia de Noelia Castillo no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su hija ni ha dado a conocer sus exequias.

¿Qué le pasó a Noelia Castillo Ramos?

Noelia fue víctima de abusos sexuales en tres ocasiones, la última, a manos de “tres chicos”. Días después, ella se aventó de un quinto piso para quitarse la vida, pero no lo logró.